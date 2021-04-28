外媒：中央查螞蟻上市快速獲批原因

「螞蟻完成重組前 馬雲不可離境」

消息稱，暫時不知道上述人士是否需要為螞蟻事件負責。此外，報道引消息稱，在螞蟻依照中央要求完成重組之前，馬雲將不可離開中國。螞蟻母公司阿里巴巴（9988）昨晚ADR較港股收市升約0.5％。

報道表示，馬雲與國企及地方官員的關係正一同被調查。報道特別提及一名內地官員，為上海市委書記李強。《華爾街日報》引消息稱，李強深獲習近平信任，曾於上海科創板正式推出前，與習討論計劃。但李強出身浙江，曾官至省委書記，因此亦對馬雲及阿里系企業十分支持。他曾於2018年高調稱全力支持馬雲、阿里及螞蟻的發展，隨後螞蟻發展一帆風順。不過，報道未有提及李強本人是否遭到調查。

上海科創板不足1月開綠燈

報道表示，同樣遭到調查的，包括主權基金中國投資有限責任公司（CIC），以及中國人壽等大型保險企業。報道稱，中央關注這些國企為何要投資螞蟻新股，舉例而言，CIC作為主權基金，本身應投資海外企業，而非國內企業。螞蟻去年上市計劃起初可謂一帆風順，當時浙江證監局對其上市申請的審批用時僅一星期，上海科創板則不足一個月便開綠燈。