失業貸款今起接受申請 上限8萬 10銀行參與 限期前還清可免息

明報記者 陳子凌、蕭嘉聰

負責這項計劃的按證公司昨日公布了失業貸款詳情，從今日開始接受市民申請，截止日期為今年10月27日。自僱人士、散工及臨時工只需要提供失業聲明及主要經常收入證明亦能申請。最高貸款額為指定期間的平均每月收入6倍，或上限8萬元。

為減輕申請者的即時還款壓力，除了可申請最長6年還款期，還可選擇首年還息不還本，實際年利率固定為1厘。以貸款最高上限8萬元計，全期利息為2850元。

還款期最長6年 首年可還息不還本

另外，只要借款人如期或提前還清全部貸款，將可獲退回全部已繳利息，就算其間曾有拖欠，亦不影響利息回贈。不過要注意的是，雖然銀行審核失業貸款申請時，申請人過去信貸紀錄不會構成影響，也不會評估申請人的還款能力，但如成功借款後申請人最終無法在限期前還貸，則有可能影響其以後的信貸紀錄。

過去信貸紀錄 不影響申請

至於其間已繳付的利息，按證公司表示將會交予政府，即銀行實際上無息可賺。但參與計劃的銀行除了負責審批申請，亦要兼顧日後的追討還款工作。按證公司表示，相關費用將由政府承擔。據財庫局早前回覆立法會財委會，政府會支付約10.95億元，作為按證公司和參與計劃的貸款機構費用、債務追討成本及其他必要開支。

計劃可覆蓋逾七成失業者

根據計劃安排，政府還將提供150億元的承擔額，作為按證公司向銀行購入失業貸款之用，因此預計至少將有18.75萬名失業人士可受惠。以政府最新公布，截至今年3月，本港失業人數約26萬人，則計劃至少可覆蓋逾七成失業者；惟不符合申請資格的就業不足人數仍有近15萬人。

匯豐：設24小時熱線處理查詢

作為首批貸款機構之一，匯豐表示歡迎政府推出這項特別措施，為受疫情影響而失業的市民提供額外經濟援助。該行將調配額外資源及人手，包括設立24小時熱線電話處理相關查詢和申請。

中銀香港亦宣布，會配合計劃提供電子申請渠道，為有需要人士提供簡易便捷的申請方式，並會盡快處理相關申請。