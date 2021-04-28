保泰人壽去年保費飈10倍 兩年總保額百億

冀兩年內保額至千億 5年收支平衡

顏耀輝表示，100億元的保障額中自願醫保（VHIS）約佔一半或以上，而不少客戶在購入自願醫保後對公司更深入了解，會選購多一張保單。他又稱，去年疫情時公司網站瀏覽量急增，由平均每月20萬急升至200萬，相信亦因而帶動公司業務增長。展望未來，他期望公司銷售額能保持全港首3位之列，並能在兩年內促成1000億元保障額，若公司能維持過去一年增幅，有信心可於5年內能達到收支平衡。

保泰人壽聯合創辦人及聯合行政總裁陳鯤宇表示，今年公司將會連續第二年凍結自願醫保計劃年費。如將自願醫保標準計劃收費與同業平均值比較，公司計劃收費仍低30%。他又稱，雖然保費便宜但靈活計劃產品賠償率達90%。其餘10%賠償不足主要是癌症治療所致，他指一般自願醫保在癌症都會有賠償不足的問題。

公司又宣布將會升級自願醫保靈活計劃的「病房及膳食」及其他費用的保障額， 升幅為33%。在更新保障額後，病房及膳食保障額由每日800元，上升至每日1100元；又新增善終及紓緩治療費用至每年度兩萬元。

保泰人壽資深顧問曾俊華表示，現時坊間有許多保險公司，不少費用投放於投資方面，忽略保險作為健康保障的初心。同時又不願投入科技研發，相信會拖後行業發展。他又透露已接種兩劑復必泰疫苗，原因是接種場所距離住家較接近。