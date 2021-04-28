調查影響料微 美團升2.6%

大行估罰款額不及阿里

美團昨開市最多跌2.8％，低見296.4元，但早段便已倒升，午後高見319元，收報313元，全日升2.6％，為表現最佳藍籌，成交額達133.56億元。港股通昨日淨買入美團2.87億元。

交銀國際昨日表示，潛在行政處罰對美團業務運營影響不大，只會短期影響其股價走勢，預料罰款介乎40億至120億元，只佔美團是次融資後淨現金約3%至9%，對美團今年的虧損率影響約2％至7％。

高盛則表示，市監局最高罰款額相當於被罰機構年度收入的10%，阿里巴巴的「二選一」反壟斷罰款僅佔其去年收入4％。高盛稱，若以美團去年收入計算，意味罰款最多達115億元。

野村：反壟斷執法標準較想像嚴

野村則對美團「二選一」壟斷行為立案調查的消息感到意外，主要因為美團等科網平台於本月中才向市監局提交30日承諾書，於數據使用、潛在壟斷行為加強自律和自我監督，未料市監局會於此期間內出手，反映中央對反壟斷執法標準較市場想像的更嚴緊。野村同樣以阿里的受罰比例作推算，估計美團可被罰約46億元，相當於美團淨現金餘額約4%。

恒指昨日早段最多跌159點，在美團及績佳的匯控（0005）帶動下，收市僅跌11點，報28,941點，科指升31點至8516點。全日主板成交1454億元。截至昨晚11時15分，恒指夜期報28,971點，高水29點。

今天為北水長假期前最後一個交易日，港股通明日（29日）起休市，至下周四（5月6日）恢復交易。