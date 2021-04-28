經濟

調查影響料微 美團升2.6%

【明報專訊】內地市場監督管理總局本周一（26日）公布對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，但大行昨日均預期，罰款規模不會及得上被罰逾182億元（人民幣，下同）的阿里巴巴（9988），對集團營運影響亦相對輕微。美團昨日股價先跌後升。

大行估罰款額不及阿里

美團昨開市最多跌2.8％，低見296.4元，但早段便已倒升，午後高見319元，收報313元，全日升2.6％，為表現最佳藍籌，成交額達133.56億元。港股通昨日淨買入美團2.87億元。

交銀國際昨日表示，潛在行政處罰對美團業務運營影響不大，只會短期影響其股價走勢，預料罰款介乎40億至120億元，只佔美團是次融資後淨現金約3%至9%，對美團今年的虧損率影響約2％至7％。

高盛則表示，市監局最高罰款額相當於被罰機構年度收入的10%，阿里巴巴的「二選一」反壟斷罰款僅佔其去年收入4％。高盛稱，若以美團去年收入計算，意味罰款最多達115億元。

野村：反壟斷執法標準較想像嚴

野村則對美團「二選一」壟斷行為立案調查的消息感到意外，主要因為美團等科網平台於本月中才向市監局提交30日承諾書，於數據使用、潛在壟斷行為加強自律和自我監督，未料市監局會於此期間內出手，反映中央對反壟斷執法標準較市場想像的更嚴緊。野村同樣以阿里的受罰比例作推算，估計美團可被罰約46億元，相當於美團淨現金餘額約4%。

恒指昨日早段最多跌159點，在美團及績佳的匯控（0005）帶動下，收市僅跌11點，報28,941點，科指升31點至8516點。全日主板成交1454億元。截至昨晚11時15分，恒指夜期報28,971點，高水29點。

今天為北水長假期前最後一個交易日，港股通明日（29日）起休市，至下周四（5月6日）恢復交易。

相關字詞﹕美團

上 / 下一篇新聞

新地86億奪古洞官地 超估值四成 樓面呎價近7200元 雷霆：主打中小型單位
新地86億奪古洞官地 超估值四成 樓面呎價近7200元 雷霆：主打中小型單位
同系瓏珀山4房3005萬沽出 創項目新高
同系瓏珀山4房3005萬沽出 創項目新高
晉環ONE SOHO共推418伙 五一對撼
晉環ONE SOHO共推418伙 五一對撼
公司客購維港滙同層3伙 付辣稅3365萬
公司客購維港滙同層3伙 付辣稅3365萬
「幫港出聲」周融料1750萬購碧瑤灣兩房
「幫港出聲」周融料1750萬購碧瑤灣兩房
中環全幢商廈4.8億放售 意向呎價2萬
中環全幢商廈4.8億放售 意向呎價2萬
匯控季績勝預期 8月決定是否派息 未確定息差見底 首季回撥僅特殊情况
匯控季績勝預期 8月決定是否派息 未確定息差見底 首季回撥僅特殊情况
拆息低企 港利潤跌34％
拆息低企 港利潤跌34％
獎金池規模擬擴大 免人才流失
獎金池規模擬擴大 免人才流失
彭博：今年1.63萬家庭賣樓移居英 涉1500億
彭博：今年1.63萬家庭賣樓移居英 涉1500億
保泰人壽去年保費飈10倍 兩年總保額百億
保泰人壽去年保費飈10倍 兩年總保額百億
失業貸款今起接受申請 上限8萬 10銀行參與 限期前還清可免息
失業貸款今起接受申請 上限8萬 10銀行參與 限期前還清可免息
眾安5月接受申請 推400元獎賞
眾安5月接受申請 推400元獎賞
外媒：中央查螞蟻上市快速獲批原因
外媒：中央查螞蟻上市快速獲批原因
創科今年資本開支達35億
創科今年資本開支達35億
萬洲首季少賺17％
萬洲首季少賺17％
海螺首季股東淨利潤升19%
海螺首季股東淨利潤升19%
花旗：1/3市民預期未來1年樓價升
花旗：1/3市民預期未來1年樓價升
裕元寶勝齊盈喜 首季虧轉盈
裕元寶勝齊盈喜 首季虧轉盈
富力大股東低價買物管 一年上市 傳擬集55億 富力地產去年被指賤賣
富力大股東低價買物管 一年上市 傳擬集55億 富力地產去年被指賤賣
路透：小紅書申美上市 擬集資最多78億
路透：小紅書申美上市 擬集資最多78億
港3月進出口按年升逾兩成
港3月進出口按年升逾兩成
Tesla盈利破紀錄仍遜預期 連續7季實現利潤 股價早段挫3%
Tesla盈利破紀錄仍遜預期 連續7季實現利潤 股價早段挫3%
Archegos爆倉 瑞銀損失60億
Archegos爆倉 瑞銀損失60億
亞馬遜最快周四宣布拆股
亞馬遜最快周四宣布拆股
張兆聰：豬價跌影響溫和 萬洲價殘博重估
張兆聰：豬價跌影響溫和 萬洲價殘博重估
植耀輝：買醫藥股要做足功課
植耀輝：買醫藥股要做足功課
技術取勝：ESR中線趨勢改善
技術取勝：ESR中線趨勢改善
Webb獻計推疫苗大抽獎
Webb獻計推疫苗大抽獎
劉思明：生物科技強勢 相關ETF可控風險
劉思明：生物科技強勢 相關ETF可控風險
周顯：冼師傅從無到有的故事
周顯：冼師傅從無到有的故事
湯文亮：粵菜餐館 變了川菜館
湯文亮：粵菜餐館 變了川菜館
霸菱環球公共固定收益投資總監Martin Horne：留意高收益債券基金
霸菱環球公共固定收益投資總監Martin Horne：留意高收益債券基金