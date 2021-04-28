彭博：今年1.63萬家庭賣樓移居英 涉1500億

3.5萬人申BNO簽證 增速超預期

英國政府去年宣布放寬持有BNO的港人移居英國安排，英國早前亦預計明年將有超過2%的港人移居當地。報道引述英國《泰晤士報》表示，截至本月中旬已有3.5萬港人申請BNO簽證，即每周平均逾3000人申請，而申請個案的增長速度較英國政府估算的快，彭博社亦就此推算今年將有6.84萬至8.55萬人申請BNO簽證。

彭博社推算，假設每個家庭有2名人士申請，計劃今年離開香港的住戶數目達3.42萬至4.275萬戶，若以去年約有57%的家庭居住於私樓，估計居住私樓的家庭數目達1.95萬至2.44萬戶，再以住私樓家庭約67%持有物業，從而推算出將有1.31萬至1.63萬個透過放售本地物業移居英國。

彭博社又引述中原地產物數據表示，移民潮影響下，物業放盤量較去年同期大增44%至4萬多伙，中原估計4月二手住宅交易量將有望達23年高位，達500億元，這是樓市保持活躍的一個指標。