拆息低企 港利潤跌34％

港信用卡消費額超2019年同期

集團仍表示香港的復蘇強勁，並提到客戶首季的信用卡消費額按年升12%至66億美元，甚至較2019年首季佳。首季的按揭取用金額亦按年大增41%至24億美元。

花旗近日宣布將退出13個亞洲、歐洲和中東市場零售業務，僅保留香港及新加坡等主要地區，澳洲及台灣等地業務盛傳會出售。匯控財務總監邵偉信表示，他們對高速增長的財富管理策略資產業務有興趣，不過花旗亦希望保留並擴展其亞洲財富管理平台，因此匯控對花旗資產興趣有限。

匯控行政總裁祈耀年則稱，目前有尋求收購的機會，以擴展亞洲財富管理業務，但不需要收購一般零售銀行業務。

3高層遷港 祈耀年稱不會引起官僚主義

此外，匯控為加強在亞洲業務發展，將於下半年調遷3名業務環球主管來港。市傳本港管理層擔心會引起官僚主義和業務報告層級不清晰，祈耀年則保證不會引起官僚主義問題，指出調動可以令集團更接近實現業務增長。

匯控首季稅利盈利大幅改善，主要還因為去年拖累集團表現的英國業務大幅改善，因為經濟前景改善而出現信貸減值回撥，期內英國分隔銀行稅前利潤按年上升1.92倍至10.78億美元，整體歐洲業務稅前賺9.97億美元，北美稅前賺4.84億美元，均扭虧為盈。