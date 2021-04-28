匯控季績勝預期 8月決定是否派息 未確定息差見底 首季回撥僅特殊情况

明報記者 歐陽偉昉

匯控首季普通股權一級資本比率為15.9%，按季持平，平均有形股本回報率為10.2%，按年上升6個百分點。雖然數據亮麗，但集團不擬派季度股息，只透露在8月公布半年業績時考慮派發股息。邵偉信表示，資本水平亦有能力支持派息，但仍要視乎該行次季業績表現，以及與英國監管機構所做的壓力測試結果。

匯控中午公布的業績勝預期，股價在午後最多升3%見46.45元，收市升2%，報46元。昨晚倫敦時段續升，至晚上11時半較港收市再升3.4%。

祈耀年：形勢未明朗 撥備取態謹慎

首季信貸損失出現4.35億美元淨回撥，是業績好轉的關鍵。去年首季匯控作出31.17億美元預期信貸損失撥備，其中7億美元與破產的新加坡石油貿易商興隆有關。邵偉信表示，今年全球經濟強勁復蘇減少撥備需要，因應客戶出現信貸問題而作出的第三級撥備亦不尋常地低，因此首季出現回撥。行政總裁祈耀年表示，各地從疫情中復元的步伐不同，目前形勢仍極不明朗，該行對撥備取態仍傾向謹慎。不過邵偉信預期，今年全年的預期信貸損失，將低於原先預測的中間範圍，即平均貸款額的30至40個基點。

今年美債長息上行，但短期利息未有跟隨，導致匯控首季淨息差按季下跌0.01厘至1.21厘，按年則跌0.33厘。列帳基準利息收入按年下跌14.42%至65.14億美元，經調整收入按年下跌3.21%，但經調整支出上升2.76%，以致JAWS（收入增長減支出增長）出現負數。

邵偉信表示，目前尚未能說淨息差見底，但相信已經接近底部。他稱今年餘下時間的貸款量會有較強增長，預期全年貸款有中單位數增長，帶動淨利息收入有較佳的增長。

大摩料理財業務強勁表現或放緩

摩根士丹利發表報告表示，匯控季績勝預期，主要受惠於理財業務和炒房業務理想，帶動非利息收入表現好過預期。雖然管理層表示理財業務可加速增長，不過該行認為部分市場活動可能消退，未來數季理財業務的強勁表現或會放緩，該行給予46元目標價，評級為「與大市同步」。