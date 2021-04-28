「幫港出聲」周融料1750萬購碧瑤灣兩房

周回應查詢：我無嘢講

事實上，「幫港出聲」另一發起人王國強及相關人士，早前亦以1.375億元，購入土瓜灣馬頭角道118號新寶工商中心1期地廠及2期地下7室，以面積約2.5萬方呎計，呎價約5500元。

將軍澳市况不俗，4月迄今已錄406宗二手成交（連居屋等），已連續3個月錄逾400宗成交；中原高級分區營業董事伍錦基表示，峻瀅1期6座高層E室，實用508方呎兩房間隔，原業主3月起放盤叫價818萬元，累減25萬元或3%後，以793萬元成交、實呎15,610元；原業主2012年以約469萬元一手購入，持貨約9年，帳面獲利約324萬元或約70%。

SAVANNAH反價後656萬沽

香港置業分區董事劉浩勤指，將軍澳半新盤SAVANNAH，新錄2A座低層E室易手，實用面積310方呎1房設計，原業主2月放盤開價628萬元，後反價28萬元或4%後、以656萬元沽出、實呎21,161元；原業主2016年以355.8萬元一手購入，持貨4年，帳面獲利300.2萬元或84%。

元朗本月逾220宗二手成交

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗本月錄逾220宗二手私宅成交，上月同期為240宗，當中Grand YOHO第10座中層F室，實用592方呎兩房戶，業主放盤叫價1010萬元，議價後微減10萬元或1%，以1000萬元沽出、實呎16,891元；原業主2016年以893萬元一手購入，持貨約5年，帳面獲利107萬元或約12%。