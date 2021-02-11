晉環ONE SOHO共推418伙 五一對撼

收票反應理想的晉環，昨公布銷售安排，周六首輪發售250伙，包括價單形式賣240伙、招標發售10個實用逾1200方呎4房戶；項目設大手揀樓時段，A1組買家最多可購4伙，A2組買家可購不多於3伙，B組買家最多可購兩伙。

晉環4日累收3800票 超額15倍

晉環將於周四傍晚6時截止登記，周五抽籤；市場消息指，項目過去4日收約3800票，以周六發價單開賣240伙計，超額15倍。

至於ONE SOHO，發展商昨日再加推3號價單涉67伙，全為實用285至320方呎的標準1房戶，維持最高14.5%折扣，折實價699.98萬至819.09萬元、整批折實均呎24,918元。

信置同步公布銷售安排，周六首輪發售全部3張價單的168伙，項目周五下午3時截票。市場消息指，項目過去3日累收逾800票，超額近4倍；信置集團聯席董事田兆源表示，預計項目日後租金回報率可逾3厘。

千望最快今開價 同步收票

內房遠洋（3377）發展的旺角煙廠街千望，昨日亦開放示範單位予傳媒參觀；遠洋助理銷售總監王維榮表示，項目最快周三（今日）開價後收票，計劃5月初開售，首批將推出30伙。

此外，新地屯門御海灣II，推出82伙周六次輪發售；新地代理業務部總經理張卓秀敏指，今批單位82伙，實用介乎299至501方呎，包括74伙價單發售單位，另8伙招標。單計以價單發售之單位，折實平均實呎18,809元，折實價計市值逾5.5億元。

HENLEY低座特色戶186呎起

另恒地（0012）旗下樓花期長約1年的啟德THE HENLEY I，昨日亦上載樓書，意味開售步伐進入直路；項目由1座高座大廈、4幢低座組成，總共提供479伙，提供開放式至3房戶型，最細實用面積186方呎開放式單位，設於每座低座地下G室，另設花園。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY I將於短期內開放示範單位和開價；他指出，項目除位處九龍核心地段外，最大賣點是毗鄰未來的啟德體育園，並擁維港海景，可吸引用家及投資客不同客源。

英皇（0163）港島半山捌號，昨晚加推第3號價單涉26伙；英皇國際執行董事張炳強指，第3號價單為首次推售高層景觀開揚單位，部分享海景；英皇已上載銷售安排，於五‧一假期先到先得發售27伙（部分單位之前已開價），入場單位為11樓D室開放式戶，實用203方呎，折實價653萬元，另5伙招標。