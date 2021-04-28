經濟

同系瓏珀山4房3005萬沽出 創項目新高

【明報專訊】新地（0016）以每方呎樓面地價7184元，成功投得上水古洞北第25區首幅住宅官地，遠超市場預期上限逾四成之際，同系號稱「沙田版天鑄」的多石街瓏珀山1期，昨日連錄6宗成交、單日吸金逾1.4億元，其中一個4房單位以3005萬元售出，創項目成交價新高。

元朗站1030伙料下半年登場

連環推出多個單位招標的瓏珀山，繼上周一口氣售出8伙，吸金逾1.94億元後，昨日再售出6伙，單位成交價1972.2萬至3005萬元，其中Crown Tower 22樓A室，實用1502方呎4房戶，成交價3005萬元、實呎20,007元，創項目成交額新高。連同早前售出單位，瓏珀山1期暫時累售14伙，合共套現約3.4億元。

事實上，今年新界區將會有多個大型矚目新盤推出，當中不乏鐵路盤，如新地同系港鐵項目、元朗站發展項目第B期，早於去年已入紙申請預售樓花同意書，提供1030個單位，估計最快下半年推出。

信置錦上路大型盤 涉2200伙最矚目

另信置（0083）、中海外（0688）及嘉華（0173）合作發展的西鐵錦上路站第一期項目，亦有望於下半年推出，項目將提供2200伙，最為市場矚目。

至於有望最快5月推出的新盤，為兩個預計短期可獲批預售樓花同意書、位處沙田一帶的大型新盤，包括新世界（0017）大圍站柏傲莊III，項目涉892伙。

柏傲莊III料快批預售

另外，中洲旗下火炭星凱‧堤岸（涉1335伙），發展商早前表明短期內可獲批，並隨即推售。項目主攻1、2房上車戶，其中實用460至580方呎的2房戶佔最多，佔全盤34%；1房（實用面積330至390方呎）及3房戶（實用面積670至950方呎）則各佔28%，餘下10%為開放式、4房及特色戶。

相關字詞﹕柏傲莊III 錦上路站1期 星凱．堤岸 瓏珀山

上 / 下一篇新聞

新地86億奪古洞官地 超估值四成 樓面呎價近7200元 雷霆：主打中小型單位
新地86億奪古洞官地 超估值四成 樓面呎價近7200元 雷霆：主打中小型單位
晉環ONE SOHO共推418伙 五一對撼
晉環ONE SOHO共推418伙 五一對撼
公司客購維港滙同層3伙 付辣稅3365萬
公司客購維港滙同層3伙 付辣稅3365萬
「幫港出聲」周融料1750萬購碧瑤灣兩房
「幫港出聲」周融料1750萬購碧瑤灣兩房
中環全幢商廈4.8億放售 意向呎價2萬
中環全幢商廈4.8億放售 意向呎價2萬
匯控季績勝預期 8月決定是否派息 未確定息差見底 首季回撥僅特殊情况
匯控季績勝預期 8月決定是否派息 未確定息差見底 首季回撥僅特殊情况
拆息低企 港利潤跌34％
拆息低企 港利潤跌34％
獎金池規模擬擴大 免人才流失
獎金池規模擬擴大 免人才流失
彭博：今年1.63萬家庭賣樓移居英 涉1500億
彭博：今年1.63萬家庭賣樓移居英 涉1500億
調查影響料微 美團升2.6%
調查影響料微 美團升2.6%
保泰人壽去年保費飈10倍 兩年總保額百億
保泰人壽去年保費飈10倍 兩年總保額百億
失業貸款今起接受申請 上限8萬 10銀行參與 限期前還清可免息
失業貸款今起接受申請 上限8萬 10銀行參與 限期前還清可免息
眾安5月接受申請 推400元獎賞
眾安5月接受申請 推400元獎賞
外媒：中央查螞蟻上市快速獲批原因
外媒：中央查螞蟻上市快速獲批原因
創科今年資本開支達35億
創科今年資本開支達35億
萬洲首季少賺17％
萬洲首季少賺17％
海螺首季股東淨利潤升19%
海螺首季股東淨利潤升19%
花旗：1/3市民預期未來1年樓價升
花旗：1/3市民預期未來1年樓價升
裕元寶勝齊盈喜 首季虧轉盈
裕元寶勝齊盈喜 首季虧轉盈
富力大股東低價買物管 一年上市 傳擬集55億 富力地產去年被指賤賣
富力大股東低價買物管 一年上市 傳擬集55億 富力地產去年被指賤賣
路透：小紅書申美上市 擬集資最多78億
路透：小紅書申美上市 擬集資最多78億
港3月進出口按年升逾兩成
港3月進出口按年升逾兩成
Tesla盈利破紀錄仍遜預期 連續7季實現利潤 股價早段挫3%
Tesla盈利破紀錄仍遜預期 連續7季實現利潤 股價早段挫3%
Archegos爆倉 瑞銀損失60億
Archegos爆倉 瑞銀損失60億
亞馬遜最快周四宣布拆股
亞馬遜最快周四宣布拆股
張兆聰：豬價跌影響溫和 萬洲價殘博重估
張兆聰：豬價跌影響溫和 萬洲價殘博重估
植耀輝：買醫藥股要做足功課
植耀輝：買醫藥股要做足功課
技術取勝：ESR中線趨勢改善
技術取勝：ESR中線趨勢改善
Webb獻計推疫苗大抽獎
Webb獻計推疫苗大抽獎
劉思明：生物科技強勢 相關ETF可控風險
劉思明：生物科技強勢 相關ETF可控風險
周顯：冼師傅從無到有的故事
周顯：冼師傅從無到有的故事
湯文亮：粵菜餐館 變了川菜館
湯文亮：粵菜餐館 變了川菜館
霸菱環球公共固定收益投資總監Martin Horne：留意高收益債券基金
霸菱環球公共固定收益投資總監Martin Horne：留意高收益債券基金