同系瓏珀山4房3005萬沽出 創項目新高

元朗站1030伙料下半年登場

連環推出多個單位招標的瓏珀山，繼上周一口氣售出8伙，吸金逾1.94億元後，昨日再售出6伙，單位成交價1972.2萬至3005萬元，其中Crown Tower 22樓A室，實用1502方呎4房戶，成交價3005萬元、實呎20,007元，創項目成交額新高。連同早前售出單位，瓏珀山1期暫時累售14伙，合共套現約3.4億元。

事實上，今年新界區將會有多個大型矚目新盤推出，當中不乏鐵路盤，如新地同系港鐵項目、元朗站發展項目第B期，早於去年已入紙申請預售樓花同意書，提供1030個單位，估計最快下半年推出。

信置錦上路大型盤 涉2200伙最矚目

另信置（0083）、中海外（0688）及嘉華（0173）合作發展的西鐵錦上路站第一期項目，亦有望於下半年推出，項目將提供2200伙，最為市場矚目。

至於有望最快5月推出的新盤，為兩個預計短期可獲批預售樓花同意書、位處沙田一帶的大型新盤，包括新世界（0017）大圍站柏傲莊III，項目涉892伙。

柏傲莊III料快批預售

另外，中洲旗下火炭星凱‧堤岸（涉1335伙），發展商早前表明短期內可獲批，並隨即推售。項目主攻1、2房上車戶，其中實用460至580方呎的2房戶佔最多，佔全盤34%；1房（實用面積330至390方呎）及3房戶（實用面積670至950方呎）則各佔28%，餘下10%為開放式、4房及特色戶。