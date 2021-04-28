經濟

新地86億奪古洞官地 超估值四成 樓面呎價近7200元 雷霆：主打中小型單位

【明報專訊】今個財政年度首幅售出的住宅官地、位於上水古洞北新發展區第25區住宅地（亦屬古洞北首幅住宅官地），由區內持有多幅農地的龍頭發展商新地（0016），以86.14億元中標，以地皮最高可建樓面119.9萬方呎計，折合每方呎樓面地價達7184元，較市場最高估值每方呎樓面地價5000元高逾四成。業界分析指，項目鄰近未來港鐵（0066）古洞站，交通配套佔先機，反映發展商對古洞北發展前景有信心。

明報記者 甘潔瑩

新地副董事總經理雷霆在中標後回應查詢指，該地皮未來將是鐵路交匯站，地理位置優越，未來同區亦有足夠生活及就業配套，集團計劃興建中小型住宅單位，預計總投資金額約180億元，料提供約1330伙。

擬建1330伙 總投資額180億

翻查資料，政府在2013年11月曾推出上水青山公路—古洞段限量地，恒地（0012）以28.88億元、每方呎樓面地價5200元奪地，現發展為高爾夫‧御苑，即是次樓面地價較逾7年前高38%。若以恒地在2018年初以12.35億元、每方呎樓面地價約3643元完成補價的另一幅古洞地，即位於第25區及第24區中間的農地相比，則高出約97%。

樓面價較恒地7年前官地高38%

事實上，新地向來屬古洞一帶大地主之一，在區內擁有多個發展項目及農地，除早年落成的歐意花園、天巒外，尚有多個項目正規劃及發展，包括在2019年獲批發展改劃的古洞南丈量約份第92約多幅地段，由原先興建90幢洋房，改作分層住宅發展，並將單位數量大增1483伙或逾16倍，至1573伙，整個項目發展樓面達124.93萬方呎。

同時，新地亦在古洞雙魚河、鄰近天巒一帶附近發展，由原先2015年獲批興建33幢洋房，在2019年提出修訂，增加4幢獨立屋，及增加1.3萬方呎發展樓面，總樓面約8.48萬方呎。

分析：出價進取 看中交通優勢

至於是次最新奪得的古洞第25區住宅地，地皮面積20萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，預計可建樓面119.9萬方呎，料提供約1330伙。據賣地章程，中標者須興建不少於6.78萬呎的公共運輸交匯處，並於2025年9月前啟用，整個項目須於2028年底前完工。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，中標價反映發展商對古洞北發展有信心，加上項目鄰近未來港鐵古洞站，並位於公共運輸交匯處上蓋之上，於交通配套上佔有先機，令發展商出價更進取。如以中標地價推算，項目住宅售價需達每方呎約1.8萬元。

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