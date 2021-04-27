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經濟
2021年4月27日星期二
技術取勝
投資策略
晉環加價加推80伙 折實均呎逼3.2萬 個別單位加價5% 最高折實呎價3.8萬
千望突上樓書 最快日內開價
藍奕邦沽大坑豪園 TNG創辦人接貨
「幫港出聲」發起人1.375億購土瓜灣工廈
疫情淡季夾擊 2月私樓「零動工」
長實財顧籲贊成買基金會項目 料手頭現金減16% 每股股息可增15%
藥明生物大股東配股套逾102億
「回歸禮物」 南向債券通擬7月推
遭反壟斷調查 美團︰切實履行社會責任
瑞信：星港旅遊氣泡難救國泰
法定貸款利率上限擬降至48厘 消委會：「財仔」利息限制40年無調整
幣安推蘋果微軟「證券代幣」買賣
京東物流傳本周上市聆訊
八達通儲值限額 提升至3000元
標普：3.5萬億影子貸款 內銀料無法限期前處理
長汽澄清沒停產 股價仍挫7%
納指ETF走資21年最勁 憂疫情減退打擊科技股 上周淨流出468億
蘋果未來5年 加碼投資美國3.3萬億
銅價見9750美元 創10年新高
陳茂峰：投資方舟基金的風險
張兆聰：中國人口老化 福壽園穩步升
劉宇亮：印度疫情影響疫苗生產
薛偉傑：車展引爆「煞車門」事件 Tesla再陷公關危機
技術取勝：東方教育20元沽壓較大
何民傑：新經濟創新與顛覆之間
1年收16沽空報告 中概股「跟誰學」改名
螞蟻傳零息貸款振員工士氣
劉思明：港股牛皮悶局 海爾智家走勢轉佳
周顯：現在搞初創 真正目的在炒股
湯文亮：唱衰目標 自己容易得手
技術取勝：東方教育20元沽壓較大
【明報專訊】偉仕佳杰或加速向9元推進（圖）
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