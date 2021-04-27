薛偉傑：車展引爆「煞車門」事件 Tesla再陷公關危機

事緣鄭州居民李先生一年多前花費36.8萬元人民幣為妻子張女士購買一輛Model 3，後者一直對該車表現滿意，直至今年2月，據說兩度出現煞車失靈。先是2月16日，張女士駕駛她的Model 3在即將到達紅綠燈時，聲稱連踩兩次制動踏板都不能煞車，最終第三次煞車才停下來，但該車已衝過斑馬線，幸好當時前面沒有其他車輛。

另一次是2月21日，當日據講由張女士的父親駕車，車上還坐着張女士、她的母親及小侄女。車輛在安陽341國道上撞上前車，其父母受傷。張女士父親強調，連續兩次煞車都沒反應，第二次更感覺制動踏板非常硬，根本踩不動。最終那部Model 3在連續碰撞前面多部汽車後，再撞到水泥護欄才停下。

駕駛者稱兩次煞車失靈 Tesla反指對方超速駕駛

事後，Tesla公布事故前約6秒的行車數據，顯示車輛以時速118.5公里行駛，駕駛者開始踩下制動踏板，但力度較輕，之後該車的自動緊急制動功能啟動，正常介入和發揮作用，在碰撞前將時速降低至48.5公里。

對於這個說法，張女士一方表示無法認同。張女士父親強調，自己在1986年已取得駕駛執照，有30多年駕駛經驗，出事前也經常駕駛那部Model 3，熟悉操作，絕對沒有操作錯誤或者煞車過輕。事故路段的時速上限為80公里，他當時沒超速，估計時速只是60至70公里。

張女士丈夫表示，事故發生在約下午6時，正值交通繁忙時段，該路段根本就不可能開到時速118.5公里，他事後反複在那路段試驗20至30次，發覺要開到時速100公里也很困難。

Tesla再進一步公布事故發生前30分鐘的小量數據，指張女士的父親的車速曾多次超過100公里。由於行駛數據不是儲存在車內，而是儲存在Tesla的雲端，車主又沒額外安裝行車紀錄儀，Tesla未有按車主要求公布事故發生前30分鐘的所有數據，雙方對於委託第三方鑑定機構做檢測未能達成共識，令事件變成「羅生門」。

張女士在氣憤之下，在她的Model 3車身粉刷上「煞車失靈」四個大字，泊在那間買車的4S店門外已接近兩個月。由於數據在Tesla的一方，現時很難說張女士父親沒有超速。但Tesla選擇地公布小量數據，被認為是有意製造張女士父親習慣超速的觀感，分散公眾對於煞車功能曾否失靈的注意力。更重要的是，內地媒體發現，原來天津市在2019年已傳出同類事件。

2019年已曾傳出同類事件

Tesla車主韓潮表示，2019年8月，當時他駕駛至接近高速公路的一條路段上，車子突然「砰」的響了一下，煞車就完全踩不動，幸好方向盤還可控制，他就將車溜到應急車道上。那部汽車是從Tesla官方渠道購買的認證二手車，只使用兩個月。事後，韓潮委託一家第三方鑑定機構對該車做檢測。雖然鑑定報告未對煞車失靈提出解釋，但卻發現該二手車存結構問題，與買車時Tesla官方承諾的「車輛無結構問題」有偏差。於是，韓潮將Tesla告上法庭。

開庭後，Tesla先要求法院委託另一家鑑定機構做司法鑑定，之後又自行委託另一家鑑定機構。結果，車主委託的鑑定機構認為，該車存在切割焊接痕跡，曾經發生意外事故。

而法院委託的鑑定機構亦認為，該車存在切割焊接痕跡，對安全性能有一定影響。但Tesla委託的鑑定機構認為，車輛安全性能沒有受到影響。

同一輛車經過三次鑑定，出現了兩種結果。最終，法院以它委託的鑑定機構為準，一審判決車主韓潮勝訴，成為了內地為數不多以鑑定報告向Tesla維權並勝訴的案例。但是，鑑定機構只是意外發覺該車是「切割車」，對於煞車是否曾經失靈等謎團，三家鑑定機構都未能鑑定出來。Tesla當時也沒有提供有關數據。

現有設備無法鑑定ADAS系統

業內人表示，現時汽車鑑定機構的主要檢測工具和設備，只是根據現有的標準和法規來設計，國際間還沒有針對具有「先進駕駛輔助系統（ADAS）」的智能汽車的檢測標準規範，市場上也買不到能夠鑑定這類汽車的交通事故的設備。所以，第三方鑑定現時也無法解決這種各執一辭的問題。

筆者認為，這些事件對於汽車生產商是一大教訓，也打擊了公眾對於ADAS系統的信心。未來汽車生產業者必須效法民航機生產商般，設計一種標準的黑盒裝置，來儲存所有重要數據，才有望解決問題。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]