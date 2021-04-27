劉宇亮：印度疫情影響疫苗生產

印度為新冠疫苗第二大生產國

其實印度目前是全球新冠肺炎疫苗生產第二大國，預計今年內可產35億劑，僅次於美國的40億劑。在新冠疫前，全球有60%的疫苗由印度生產。如果印度因新冠疫情再度大爆發而影響生產，又或因疫苗缺貨而限制出口，會引發全球疫苗生產斷鏈，將利好印度以外生產的疫苗供應商。

在中國國內，已有4款自主研發的新冠疫苗獲批上市，其中國藥集團兩款、北京科興一款，另外由康希諾與陳薇院士團隊共同研製的一款。國藥集團（1099）、科興（由中國生物製藥1177持有15.03%）和康希諾（6185）均在港主板上市。另外據《華爾街日報》報道，預計中國政府將在未來兩個月內承認德國BioNTech疫苗。BioNTech去年12月同意與上海復星醫藥（2196）合作，向中國提供1億劑疫苗。復星醫藥負責該疫苗於中國大陸及港澳地區的臨牀試驗、上市申請和銷售，相信醫藥醫療板塊在短期內會繼續跑贏大市。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]