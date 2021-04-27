蘋果未來5年 加碼投資美國3.3萬億

創造2萬新職位 推動各州經濟

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）稱，蘋果對美國技術創新及製造行業的承諾將會加倍，相關投資將惠及全美50個州，覆蓋5G到人工智能等先進領域，朝向更環保、更公平的未來邁進。蘋果目前直接僱用，又或透過美國供應商、製造商及軟件開發商，在全美提供超過270萬個職位。蘋果也是美國最大的納稅者，過去5年在美國繳交接近450億美元的企業所得稅。

另外，美國消費者入稟紐約南區聯邦地區法院，向蘋果公司發起集體訴訟，控告蘋果涉嫌誇大iPhone的防水功能。作為原告的史密斯（Antoinette Smith）代表紐約州其他遇到iPhone防水問題的消費者，質疑iPhone的防水認證，是基於在實驗室以純水做的靜態測試，不符合消費者日常的使用場景。入稟狀稱，這意味根據蘋果的免責聲明，當iPhone消費者在泳池邊或海邊，手機被暫時浸濕，將被拒於保養範圍，原因是水中含有氯或鹽分。

蘋果iPhone因「防水性能」遭集體訴訟

入稟狀又稱，蘋果建議當iPhone接觸到果汁或咖啡等飲品時，稍微用水沖洗，但這可能會引發iPhone內置的液體接觸顯示器轉紅，導致手機被蘋果拒絕於維修保養範圍。根據蘋果所列出的iPhone防水效能，iPhone 7、8及8 Plus在水深1米時，可防水30分鐘。

史密斯聲稱，其iPhone 8在使用時，沒有超出蘋果的防水效能限制，但被蘋果拒絕維修保養，使其因維修成本等蒙受經濟損失。這並非蘋果首次因iPhone防水及保養問題而面臨索償。去年11月，意大利反壟斷機構以蘋果誇大iPhone防水性能誤導消費者，並拒絕為液體造成的損害提供保養服務為由，向蘋果判罰1000萬歐元（約9380萬港元）。

（綜合報道）

[國際金融]