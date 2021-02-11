納指ETF走資21年最勁 憂疫情減退打擊科技股 上周淨流出468億

分析師普遍預期，聯儲局主席鮑威爾將於本周的議息會議發布會，避談「收水」問題。美匯指數跌穿91，在接近8周低位徘徊。美股三大指數早段微升，周一收市後公布季績的特斯拉（Tesla），股價早段升1%。

商用飛機訂單減少，拖累近期製造業的增長勢頭。美國3月耐用品訂單按月增長0.5%，預期為增長2.3%。隨着印度等地疫情加劇，恐影響原油需求，國際油價昨晚跌逾1%。

美匯跌穿91 國際油價跌逾1%

去年疫情爆發之際，投資者對經濟的擔憂，促使他們紛紛沽出周期股，並押注於科技股。但今年以來，這趨勢也出現逆轉。數據顯示，年初至今，追蹤金融板塊的ETF，吸引了157億美元的資金流入，能源和原材料ETF也分別吸引144億美元及49億美元的資金流入。相比下，科技股ETF今年迄今的資金流入僅39億美元。

Netflix上季用戶增長遠低預期

Netflix上周公布的業績令市場失望，其首季收入雖按年增長24%創新高，惟付費用戶僅增長398萬，遠低於該公司原先預期的600萬戶，是2013年以來最疲弱的首季訂戶增長。Netflix更預計次季用戶增長只有100萬，遠低於分析師平均預期的444萬。最新財報或為科技股的疫情紅利響起警號。

不過彭博社稱，美國少數已公布業績的科技企業，上季表現仍不俗，每股盈利平均按年增長18%。根據實際業績及對尚未公布業績的公司預測，標普500指數企業首季的每股盈利，平均可望按年增長33.8％。倘若增幅符合預測，將是2010年第三季以來最佳季度表現。

Kakao Pay申上市 價值達698億

高盛分析師John Flood亦表示，今年迄今美國上市企業的股票回購授權金額，按年大增75%，與2019年及2018年相比，分別增長24%及26%。面對近期市場氣氛陰晴不定，大規模的股票回購，可望為大市起穩定作用。

此外，韓國社交媒體巨頭Kakao旗下的移動支付公司Kakao Pay，申請在韓國交易所（KRX）上市。考慮到審核需時45天，Kakao Pay最早可能在7月上市，或與Kakao Bank幾乎同時上市，後者在4月15日已提交IPO申請。分析師預計，Kakao Pay的企業價值可達10萬億韓圜（約698億港元）。根據申報文件，Kakao Corp是Kakao Pay的最大股東，截至去年底持股比重為56.1%；第二大股東為支付寶，持股比重為43.9%。

（綜合報道）

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