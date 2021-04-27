長汽澄清沒停產 股價仍挫7%

雖然長汽周日晚發公告澄清報道不實，指雖然工廠生產受晶片供應緊張而有一定程度影響，但均未停產。公司亦正主動採取多種措施應對，包括在全球範圍積極採購晶片，加強供應鏈管理等以緩解影響。不過，長汽昨日股價仍然受壓，收報20.3元跌7.31%。

大和：銷量將受到4%影響

事實上，早前長汽季績未如預期，股價已曾大跌，大和最新的報告表示，長汽首季毛利率按季下跌2.9個百分點，晶片短缺對公司影響較預期提早出現，大和預期，晶片供應短缺問題或延續至第三季度，長汽銷量將受到約4%影響。雖然該行對公司長遠發展持正面看法，但晶片短缺因素之下，下調其今年至2023年每股盈利預測約5%至11%，目標價由29元下調至25元，但重申買入評級。

中證監准發35億元人幣可轉換公司債

另外，對於再有傳言指公司會與小米（1810）合作，利用公司工廠生產電動車，長汽昨日於社交平台再次重申，公司並未與小米就生產電動車事宜談判。

同日，長汽亦公布，收到中證監批覆，核准公開發行35億元人民幣的可轉換公司債券，期限6年。