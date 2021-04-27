標普：3.5萬億影子貸款 內銀料無法限期前處理

預期監管部門會給予額外寬限期

報告表示，因為去年中國出現新冠病毒肺炎疫情，銀行現存的表外貸款，獲准延遲清理或將貸款移入表內，不過銀行需於今年內完成。標普表示，因為是項處理相當需要消耗資本，部分銀行資本充足率較低，監管當局需要與這些銀行一同處理。

料大部分影子貸款今明兩年完成處理

標普預期大部分影子貸款會在今明兩年完成處理，目前需要處理的理財產品有8.5萬億元，較2018年4月人行宣布清理影子貸款時減少55%。

該行預期，銀行會利用獲延長的時限改造需處理的理財產品，避免消耗大量資本和在入表時出現大幅撥備，例如會重新包裝為透明度較高的淨值型產品，或等待其自然到期，預期有六成至七成，即5萬億至5.9萬億元現存產品會在今年底完成。

對於不能改造的產品，標普預期銀行會將其移入資產負債表以反映風險，估計會消耗部分大型銀行約10%的資本緩衝。目前影子貸款理財產品主要由六大國有銀行持有，它們會有較大的資本衝緩處理相關產品。