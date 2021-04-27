標普：3.5萬億影子貸款 內銀料無法限期前處理

【明報專訊】評級機構標準普爾發表報告，預期部分內銀的影子貸款會來不及在今年底的限期前清理或確認列入資產負債表，相關金額或有2.5萬億元至3.5萬億元（人民幣，下同）。這些影子貸款通過理財產品形式存在，通常列於銀行的資產負債表外。標普稱，一旦清理過快，會連帶對銀行資本要求和行業的貸款有影響，因此預期監管部門會給予額外寬限期。
預期監管部門會給予額外寬限期
報告表示，因為去年中國出現新冠病毒肺炎疫情，銀行現存的表外貸款，獲准延遲清理或將貸款移入表內，不過銀行需於今年內完成。標普表示，因為是項處理相當需要消耗資本，部分銀行資本充足率較低，監管當局需要與這些銀行一同處理。
料大部分影子貸款今明兩年完成處理
標普預期大部分影子貸款會在今明兩年完成處理，目前需要處理的理財產品有8.5萬億元，較2018年4月人行宣布清理影子貸款時減少55%。
該行預期，銀行會利用獲延長的時限改造需處理的理財產品，避免消耗大量資本和在入表時出現大幅撥備，例如會重新包裝為透明度較高的淨值型產品，或等待其自然到期，預期有六成至七成，即5萬億至5.9萬億元現存產品會在今年底完成。
對於不能改造的產品，標普預期銀行會將其移入資產負債表以反映風險，估計會消耗部分大型銀行約10%的資本緩衝。目前影子貸款理財產品主要由六大國有銀行持有，它們會有較大的資本衝緩處理相關產品。