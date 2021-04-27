京東物流傳本周上市聆訊

集資最多310億

東京物流於2月向港交所（0388）遞交上市文件，若京東物流成功通過上市聆訊，將成為一年內第3家京東系公司在港集資。

據初步招股書顯示，京東物流去年首9個月收入錄得495.07億元人民幣，按年增43%，已接近2019年全年收入。公司至今仍未獲得盈利，去年首9個月虧損達7122萬元人民幣，較去年同期的應佔虧損9.96億元人民幣大幅減少。

順豐房託展開上市前路演

據彭博社引述消息人士透露，順豐控股旗下順豐房託昨日開始進行上市前路演，擬集資3億美元（約23.28億港元），意味公司最快可於5月上市。

星展為順豐房託獨家保薦人，瑞信及摩根大通是聯席全球協調人。順豐房託已於上周五（23日）通過港交所的上市聆訊。

據初步招股書顯示，順豐房託去年盈利達2688萬元，按年大減85%，收入按年升3.72％至2.79億元。順豐房託基金的投資組合初步包括位於香港、佛山及蕪湖的三處物業，三處物業均為現代物流地產，當中包含配備有自動分揀及供應鏈支持設施的分撥中心，且戰略地位於香港及內地主要物流樞紐內，毗鄰主要機場、海港、鐵路、高速公路及交通樞紐等。