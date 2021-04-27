幣安推蘋果微軟「證券代幣」買賣

非持有真正股權 無息派

幣安稱，股票代幣將以與美元1：1掛鈎的穩定幣BUSD交易，入場最少買入百分之一個代幣；意味客戶可以百分之一的成本買入其所鎖定的股票。不過，由於代幣客戶非持有真正股權，故不能參與公司派息等活動。

上周加密貨幣價格急挫，昨天已陸續收復失地。根據交易平台Coindesk資料，截至昨晚約10時，比特幣（Bitcoin）升8%至53,790美元，重上5.3萬美元水平；以太幣（Ethereum）升7%至2496美元。相關概念股亦見回升，Coinbase昨晚早段升4%，第九城市（美：NCTY）及RIOT（美：RIOT）升逾6%。

比特幣升8% 重上5.3萬美元

對於上周的「幣災」，《華爾街日報》昨報道稱，市場相信背後是高槓桿交易在推波助瀾，投資者在海外監管不嚴的加密貨幣衍生品交易所進行巨額槓桿押注爆倉，導致拋售加速。當中，以幣安為例的平台為散戶提供125倍槓桿，進行加密貨幣期貨合約交易。

此外，有市場人士認為，有見機構投資者的需求下降，以及Coinbase上市以後股價走勢不佳等，反映Bitcoin近日升市動能有減弱迹象，「牛市」漲勢或會受挫，從而出現上周的「幣災」。