法定貸款利率上限擬降至48厘 消委會：「財仔」利息限制40年無調整

明報記者 歐陽偉昉

財庫局表示，參考包括銀行在內的本地放債業務現時採納的實際利率，與可比較地區的相關做法，並考慮社會人士意見，因此作出以上修訂建議。根據11家信用卡銀行資料，去年實際年利介乎於16厘至39厘，銀行對拖欠帳款收取較高利率，介乎於39厘至47厘。文件亦引述消委會報告，指出香港的貸款年利率上限，亦較其他發展程度相若的地區為高，例如澳洲和新加坡為48厘。此外，法院曾就在一些案件裁決，表示涉案放債人徵收過高利率情况下，貸款協議不應予以執行。

港利率上限 高於澳洲新加坡

據現時條例，任何人以超過年息60厘的實際利率貸款或要約貸出款項，即屬違法。另外任何貸款年利率超過48厘則可推定屬敲詐利率，而法庭在顧及與該貸款有關的所有情况，如信納利率並非不合理和不公平，則可宣布該貸款協議並不屬敲詐性。新的建議將兩者門檻分別改為48厘及36厘。

「推定敲詐」利率門檻建議降至36厘

政府近期亦執行了部分報告建議，例如自今年3月起修訂發牌條件，要求放債人需向無抵押個人貸款申請者評核其還款能力，同時規管廣告宣傳不得含有誤導成分。此外，政府亦公布新發牌指引，今年1月起，公司註冊處審核持牌人時，需考慮其合規紀錄、內部管理、財務狀况等；新申請牌照人士自本月起，需同時提交業務計劃，以顯示其對放債業務全面了解，並具備所需資源執行計劃。不過參照消委會報告，部分建議仍未有執行。例如目前持牌放債人分別由3個部門監管，包括由公司註冊處負責放債人牌照申請，並備存放債人登記冊；警務處執行《放債人條例》，包括審查牌照申請，及調查相關投訴；以及由牌照法庭就牌照申請作出裁決。消委會建議修例成立一個專責行業監管機構，不過目前未有相關的修訂。

報告未有執行的建議，亦包括將持牌放債人公會的自願性《放債人營運守則》納入發牌條件，以及訂立審慎批核貸款指引，要求強制性收集消費者貸款資料，並儲存於中央數據庫與持份者共用等。