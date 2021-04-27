遭反壟斷調查 美團︰切實履行社會責任

雖然市監局在收市後才公布，但美團昨日股價從高位急挫。該股早段曾一度升近5％，高見321.6元，其後倒跌，收報305元，跌0.46％，從高位跌5.2%，成交額95.54億元。

美團其後在聲明中表示，會進一步提升業務合規管理水平，以保障用戶及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任。美團更補充表示，目前公司各項業務正常運行。

美團被點名，意味中國監管當局的關注已從阿里巴巴轉移至其他科技巨頭。去年阿里旗下的螞蟻集團上市被監管煞停後，阿里一直處於被調查狀態，去年12月被市監局立案調查，於網絡零售平台出現「二選一」壟斷行為。直至早前，市監局亦公布向阿里開出天價罰單，罰款182.28億元人民幣，人行同時向螞蟻提出5項整改要求。當時有市場人士估計，其他科網巨頭騰訊（0700）和美團或成為監管機構下一調查目標。