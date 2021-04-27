「回歸禮物」 南向債券通擬7月推

據消息人士稱，南向債券通與北向債券通的最大分別，是考慮到需要配合中國資本管制，南向債券通將設有投資額度及可投資的債券範圍，開通初期可投資的債券範圍會有限制。預計南向債券通框架或於5月公布，7月初啟動，但具體日期有待敲定。

開通初期可投資債券範圍料設限

金管局表示，南向債券通框架研究工作正在進行，有進一步消息會再公布。債券通於2017年7月3日啟動，但只開放境外投資者買賣內地債市的北向債券通，南向債券通一直未推出。

今年陳茂波於《財政預算案》表示，爭取年內推出債券通南向交易，讓中國投資者可於香港購買債券；金管局總裁余偉文早前透露，正就南向債券通與人行在投資者、產品品種等方面溝通，目標是今年下半年初推出。數據顯示，去年北向債券通日均成交額198.1億元（人民幣，下同），按年大增85%，佔海外投資者在中國銀行間債券市場總成交額的逾五成。今年首3個月，北向交易宗數達到1.69萬宗，交易量1.47萬億元，日均交易額253億元。