藥明生物大股東配股套逾102億

WBH持股降至17.7% 承諾6個月禁售

有關文件表示，WBH承諾未來6個月受禁售限制。在今次配售前，WBH在藥明的持股比例有20.03%，持股達8.43億股。若以其配售9800萬股計，持股比例將降至17.7%，持股數目則降至7.45億股。藥明生物昨日跌0.174%，成交額達到15.23億元。在此之前，藥明才於2月2日，以每股112元，配售1.18億股集資132.16億元，該項交易，同樣由大摩「操刀」，兩個月內連環處理同一股份配售行動。

港股4月配售交易額逾2030億

在藥明是次大股東配售之前，在過去不足1個月時間內，陸續見到多家內地公司配售股份，每宗交易均過百億元，為國際市場上罕見。當中騰訊（0700）及安踏（2020）均見股東配售套現115.7億元及1141.75億元。另美團（3690）及中國燃氣（0384）則透過配售，分別集資543.09億元及128.18億元。連同藥明是次股東配售合計，配售交易金額超過2030億元，創香港股市歷年二手市場配售金額最大的月份。