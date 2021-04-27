長實財顧籲贊成買基金會項目 料手頭現金減16% 每股股息可增15%

明報記者 陳偉燊

長實股價昨日收報48.3元，跌0.41%，較大市跌幅略小。集團將於下月13日舉行股東特別大會，就今次交易交股東表決。

英高財務：交易公平合理 要約價每股51元「可接受」

英高財務認為，長實是次收購4個海外基建項目及回購股份的交易公平合理，因此建議獨立董事委員會推薦股東投贊成票，獨立董事委員會亦依據英高的提議，向股東作出推薦。長實方面進一步稱，同時據英高的了解，除今次回購要約之外，長實無意在市場內回購股份。此後後續的股份回購，則會因應符合公司及股東最佳利益而作出評估。

長實：無意在市場內回購股份

英高在報告中表示，是次交易相當於長實以約170億元現金收購4個具備現金流的海外項目，再以約23.8億元現金額外回購股份。倘今次交易獲得通過，長實除首次買入UK Power Networks 20%股權投資外，更會同時增持Northumbrian Water、Wales & West Utilities、Dutch Enviro Energy持股分別至36%、22%及24%。

長實及英高估計，完成收購及回購交易後，以2020年底止的財務數據分析，長實的營運資金將從原有的1219.12億元，減少至1025.44億元，減幅達15.9%。另每股派息則由原來全年的1.8元，提高15%至2.07元。整體負債則只輕微增加0.02%至1535.19億元。每股資產淨值則會提高0.57%至96.57元（見表）。

英高進一步稱，由於收購四項海外基建資產執行風險低，加上可以提升收益的穩定，加上回購要約價每股51元是「可以接受」，回購後亦可以提高每股回報，因此認為該等交易對股東公平合理。

稱購4海外基建風險低 可提升穩定收益

若然股價最終高過回購價，其建議股東可改而選擇在市場上出售。英高最終推薦獨立董事委員會，建議股東投贊成票。