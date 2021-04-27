疫情淡季夾擊 2月私樓「零動工」

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今次為過去19年有紀錄以來第7次錄得「零動工」的月份，至於今年首兩個月累計私宅動工量只有85伙，為12年同期新低。屋宇署資料亦顯示，2月私人住宅落成量錄783伙，較1月份468伙按月回升約67.3%，但若以首2個月合計，今年首2個月合共1251個單位落成，較去年同期2313個仍大幅減少約45.9%。

九倉中海外等啟德地批建逾百萬呎樓面

此外，屋宇署2月共批出15份建築圖則，最矚目為九倉（0004）伙中海外（0688）、恒地（0012）及嘉華（0173）合組財團，2019年11月以159.529億元奪得的啟德跑道區第4A區2號地盤，獲批建兩座29層（在兩層基座之上）、兩座27層（在4層基座之上）及1座6層（在一層地庫之上）住宅物業，涉及107.08萬方呎樓面，另有13.19萬方呎非住宅樓面。

房協安達臣道地盤 獲批建5座公營房屋

另一方面，政府去年把安達臣及啟德兩發展區部分地盤撥作公營房屋，其中房協啟德1E區1號地盤，已獲批建3座27層高（在6層基座之上）、兩座28層高（在5層基座之上）住宅，涉及109.4萬方呎住宅樓面，以及40.1萬方呎非住宅樓面。

同時，房協安達臣道R2-2地盤，則獲批建3座16層、兩座22層住宅（全在一層地庫之上），涉及74.15萬方呎住宅樓面，並設幼稚園等，涉約1萬方呎非住宅樓面。

由房協發展的洪水橋洪元路項目，則獲批建1座32層高商住物業，涉16.65萬方呎住宅及1.2萬方呎非住宅樓面。