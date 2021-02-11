「幫港出聲」發起人1.375億購土瓜灣工廈

上述新寶工商中心1期地廠及2期地下7室，本月初以1.375億元售出，以面積約2.5萬方呎計，呎價約5500元。資料顯示，買家為合亮控股有限公司，董事包括王國強及其家人，王國強除了是「幫港出聲」發起人之一外，亦是金城營造集團主席兼行政總裁、香港廣東社團總會永遠名譽主席、曾任全國政協委員及九龍城區議員等職務。

美孚師奶兵團持貨14年勁賺逾億

原業主則為和興貿易有限公司，董事包括資深投資者潘永芳等，於2007年11月以2430萬元購入，持貨約14年，帳面獲利約1.1億元或近5倍。由於潘氏等相關人士過去積極投資美孚新邨等大型屋苑，被市場稱為「師奶兵團」。

浸會醫院1.62億沽企廣1期兩伙

此外，土地註冊處顯示，九龍灣企業廣場1期2座7樓、及3座7樓，上月同以約8084萬元售出，合共1.62億元，以面積約26,078方呎計，呎價約6200元。兩物業同由香港浸信會醫院，於2012年8月以合共約1.356億元購入，帳面獲利約2600萬元或兩成，至於買家則為亮碧思集團總裁黃樹雄等。

富臨中心單位5235萬沽 買家先用後付

另中原寫字樓部分區營業董事蕭志浩表示，由億京等合作發展的九龍灣富臨中心A座中層A室，面積約3652方呎，以約5235.29萬元售出，呎價約14,335元。買家選用發展商提供的「先用後付」計劃，買家只需付樓價10%，即可取匙使用單位，以節省租金支出。