藍奕邦沽大坑豪園 TNG創辦人接貨

土地註冊處顯示，藍奕邦及相關人士持有的豪園B座高層單位，本月中以7028萬元售出，單位實用面積2560方呎，實呎27,453元。藍奕邦等於2009年以2800萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利4228萬元或約1.5倍。

神州租車非執董近億入市寶珊道1號

事實上，藍奕邦過往亦有投資物業，2019年底便以3430萬元購入九龍灣南豐商業中心17樓12至15室，面積4845方呎，呎價約7080元。此外，2016年藍奕邦亦以2500萬元購入柴灣國貿中心7樓，面積4624方呎，呎價5407元。

土地註冊處亦顯示，神州租車（0699）非執行董事李毅文（LE, EE BOON STEPHEN），本月初以9988萬元購入西半山寶珊道1號1座高層A室，實用面積2328方呎，4房間隔，實呎約4.29萬元，屬市價水平。原業主為勞力士香港區董事總經理NEIDHART DANIEL EUGEN，2007年以4233萬元購入，當時更獲勞力士（香港）借出4400萬元貸款，帳面獲利5755萬元或1.3倍。

永倫相關人士沽杏花邨2房 32年升13倍

另土地註冊處亦顯示，杏花邨36座高層7室，實用面積499方呎，上月底以880萬元售出，實呎17,635元，單位原由已故「收租王」、永倫集團創辦人倫志炎於1989年以約60萬元購入，及後成為遺產貨，現成交價較32年前大升13.6倍。

不過，亦有業主於移民前低價沽出手持物業。香港置業分行首席高級營業經理郭詠詩表示，香港仔中心P座低層2室，望樓景3房，實用面積約594方呎，以約790萬元售出，實呎13,300元，較市價低約7%。原業主2016年8月以約685萬元購入單位，帳面賺約105萬元或15%。