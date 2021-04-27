千望突上樓書 最快日內開價

開放式最細單位151呎起

單位總數83伙的千望，實用面積介乎151至319方呎，戶型採開放式至1房連書房設計，3樓、25樓分別設有連平台或天台特色戶；其中3樓連平台特色戶實用面積151至295方呎、平台面積78至449方呎；5至23樓單位，實用面積172至319方呎；25樓單位實用面積227至281方呎、天台面積85至145方呎。據樓書「有關資料」一欄顯示，「住宅物業將不會設有煤氣供應」；此外，「發展項目內有些住宅物業的面盆及龍頭，可能設於浴室之外」（單位圖則顯示屬開放式戶）。

個別洗手盆設於浴室外

另外，3樓部分單位的平台，毗鄰公用地方。發展商表示，這是按屋宇署要求，預留地方給管理公司日後作物業維修及保養工作之用，其他新樓盤亦有同類安排。千望的銷售處設於旺角朗豪坊，設有一個交樓標準示範單位，預料日內公布首張價單。

GRANDE MONACO實呎首破4萬

另恒地（0012）啟德THE HENLEY I預計日內上載樓書之際，會德豐啟德GRANDE MONACO，昨透過招標售出1伙頂層特色戶，為第1A座36樓A室，實用面積1349方呎連297方呎天台，屬4房雙套戶，成交價5464.7萬元、實呎40,510元，擁維港海景，創整個MONACO系列今年初推出以來，售價及呎價新高紀錄。GRANDE MONACO累售168伙，套現逾25億元。