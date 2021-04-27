晉環加價加推80伙 折實均呎逼3.2萬 個別單位加價5% 最高折實呎價3.8萬

明報記者 林可為

新一輪新盤戰集中在市區，路勁牽頭發展的黃竹坑港島南岸晉環，市場消息指過去3日累收逾3000票，以已開價240伙計，超額近12倍。翻查資料，今年迄今新盤收票王，為1月開售的南豐將軍澳日出康城LP10、會德豐啟德MONACO，首輪開售前分別接獲約5160票及3727票。

3日暫收3000票 超額12倍

晉環昨日加推的2號價單涉80伙，包括30個2房戶、50個3房戶，實用面積572至921方呎，維持最高18%直減折扣，整批折實均呎31,652元，較首張價單折實均呎29,689元高6.6%，單位折實價1695.9萬元起，價錢、呎價最貴為1A座41樓G室、實用面積850方呎3房戶，折實價3243.2萬元、折實實呎38,155元，亦屬晉環暫時最貴一伙。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環是次屬原價加推，價錢主要反映不同座數、層樓及方向因素。連同1號價單，晉環現已推出的240伙，總市值55億元（價單定價計）。

若以2號價單對比1號價單，個別單位實際加幅約3%至5%；以2號價單新推的1A座19樓B室為例，實用面積612方呎2房戶，未計任何折扣前價單定價2257.8萬元、實呎36,892元；而1號價單、同座樓層較高的20樓B室，同屬實用面積612方呎2房戶，未計任何折扣前價單定價2156.8萬元、實呎35,242元，即加價約4.7%。

ONE SOHO加價加推33伙

另一焦點新盤，信置、莊士機構（0367）及市建局合作的旺角ONE SOHO，過去兩日收逾580票，超額近5倍。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目日內上載銷售安排，有機會周末首輪開售，近日屯門、港島新盤銷售反應熱烈，反映用家及投資者對樓巿有信心。

ONE SOHO昨晚加推的第2號價單涉33伙，全屬標準1房戶，扣除14.5%直減折扣後，整批折實均呎22,951元，較首張價單折實均呎21,538元高逾6%。田兆源稱，新一張價單加幅約2%，主要反映單位樓層較高，折實價由639.96萬至744.7萬元。