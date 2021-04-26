經濟
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香港地產

海怡呎價重上1.7萬 2年新高

【明報專訊】港鐵黃竹坑站港島南岸1期晉環開售在即，區內大型指標屋苑鴨脷洲海怡半島，過去4個月每月二手成交均超過30宗，而本月截至21日亦已錄得23宗成交，平均成交呎價更重上1.7萬元水平，創屋苑自2019年8月以來新高水平，反映區內樓市交投暢旺，剛性需求殷切。

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級分區營業經理高偉鴻表示，海怡半島本月成交呎價最高單位暫為8座高層E室，實用739方呎，3房1套連士多房間隔，以1410萬元成交，實呎19080元。原業主2010年以760萬元入市，帳面獲利650萬元或86%。高氏又表示，區內大型新盤未推出前，入市買家只能聚焦二手市場，造就海怡半島過去多月成交宗數維持30宗或以上水平，觀乎屋苑本月走勢，估計全月料錄約30宗成交。

君傲灣實呎首破2萬

2房連天台882萬沽

將軍澳本月繼續價量齊升。中原地產分區營業經理何文俊表示，將軍澳君傲灣2座一伙天台特色戶，單位實用面積440方呎，2房間隔，擁197呎天台，享海景，以882萬成交，實呎20045元，為屋苑呎價首破2萬元成交。原業主2015年6月以635萬元購入物業，帳面獲利247萬元或39%。美聯區域經理黃少明指出，將軍澳新都城2期5座連天台單位，實用644方呎，3房1套間隔，另連461方呎天台，以1163萬元易手，實呎18059元，創屋苑2年來成交價新高。原業主2000年以323.2萬元購入單位，帳面獲利839.8萬元或2.6倍。

啟豐園2房608萬破頂

受同區新盤開售帶動，屯門二線屋苑啟豐園亦錄破頂成交。美聯分行首席高級營業經理周志偉表示，屋苑4座高層A室，實用面積414方呎，2房間隔，享海景，獲用家以608萬元承接，實呎14686元，創屋苑成交價新高。原業主2014年3月約318.8萬元購入單位，帳面獲利約289.2萬元或逾90%。

中國重汽6880萬沽貝沙灣4房戶

此外，市場消息稱，薄扶林貝沙灣4期5座中層B室，實用1886方呎，4房雙套房間隔，以6880萬元易手，實呎36479元，對比同座高數層面積相同單位今年3月初成交價6700萬元略高3%。單位由中國重汽(維爾京群島)有限公司早於2009年以3750萬元購入，持貨12年帳面獲利3130萬元或逾八成，該公司董事包括蔡東、馬純濟、童金根等，即為上市公司中國重汽（3808）管理層。

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