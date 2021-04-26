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維港滙I 臨海而建 戶型多樣化

【明報專訊】市區海景單位一向受追捧，最新由會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）等五個發展商聯手打造的西南九龍長沙灣維港滙，早前率先推出的第1期維港滙I，全數524伙大部分向海，部分更可遠眺中環海景。維港滙I戶型繁多，由開放式到4房、加上鄰近港鐵南昌站，相信無論對上車客、換樓客及投資者都有一定吸引力。

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

維港滙I由5座大廈組成，「人」字形的佈局，令所有單位均可有不同坐向、不同程度的海景，今期預計2023年3月落成，樓花期約23個月，提供524個單位。眾多戶型中，以2房單位佔最多，標準2房共有222伙，佔樓盤整體約42%，實用面積由448至597方呎，當中再細分成4個類別。

部分2房採「水晶廚房」設計

其中66個入門版的2房連開放式廚房單位，實用面積448方呎；另一款實用489至493方呎，提供68伙，最大賣點是設有「水晶廚房」，即單位的開放式廚房、大廳以透明玻璃及玻璃門作分隔，一方面視覺上仍可保持開揚，亦可阻隔油煙。發展商開放的示範單位中，就有一個為2座18樓B室採「水晶廚房」的2房示範單位，實用面積489方呎。鍾情「梗廚」的買家，則可選擇實用面積522至532方呎的2房，以及實用面積536至597方呎的2房連儲物房單位，這兩款2房戶各有44伙。另外，項目設有112個3房單位，亦是今期主打戶型之一，實用784至966方呎，發展商打造了一個2座18樓C室無改動示範單位，實用面積784方呎，採3房1套連多功能房及洗手間間隔，屬項目面積最細的3房戶，單位將連裝修家俬出售。客飯廳實用面積超過200方呎，外連28方呎露台，主人套房透過大型玻璃窗外連工作平台，採光度十足。

4房雙套弧形轉角窗擴視野

項目最罕有的戶型，屬4房雙套間隔，均位於1座各層的A室，亦即是今期最臨海的位置，實用面積1385方呎。發展商開放的1座8樓A室無改動示範單位，同樣連裝修家俬出售，單位採用子母門設計，而玄關位置亦可放置鞋櫃或儲物櫃，單位客飯廳面積超過300方呎，外連約50方呎露台。單位其中一大賣點，是兩個套房均設有弧形轉角窗，大大擴闊視野。

此外，項目亦設有23個實用面積277方呎的開放式單位，以及110個實用面積308至320方呎的1房單位，較適合年輕上車人士或收租客。示範單位中，亦有一個屬實用面積319方呎的3B座18樓E室1房單位。

維港滙I及3期維港滙III，自3月開售以來，合共累積售約300伙，估計套現約40億元。

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