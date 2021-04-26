馬泰陽：調查：市民入市意欲3年高

本行3月底進行2021年第一季「客戶置業意向調查」，成功收回249份有效問卷，計劃未來12個月入市受訪者達50.6%，創2018年第一季後的12季，即3年新高。另外最多受訪者認為未來12個月香港樓價走勢平穩向好，比例達53.8%，亦創6季新高。市場氣氛向好，數字反映不少人對本港樓市前景有信心，計劃入市磚頭抗通脹，享受資產增值的回報。

疫情緩和 失業率稍回落

影響受訪者入市決定的因素，樓控措施佔比最重達21.3%，樓價走勢以18.1%位居其次，房屋供應以14.5%排第三，息率走勢以12.9%排第四，按揭優惠以12%排第五，家庭收入則以10.8%排第六。受訪者以樓控措施為最主要考慮，可見不少人關注政府會否調整樓控措施，進一步激活換樓鏈。此外，息率低企，上周與樓按相關的1個月拆息更跌穿0.09厘，續創近11年新低，乃供樓人士喜訊，不少人加緊留意銀行會否提供按揭優惠例如推低H按息率或提高回贈，助節省供樓開支。

最新失業率已稍回落至6.8%，若疫情持續緩和，將為本港樓市帶來更大支持。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]