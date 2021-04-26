布少明：樓市「雙引擎」動力不絕

除了上述因素外，樓市的「雙引擎」正為樓市蓄勢待升添上強勁動力，說的是「新香港人」偷步及「北水」重臨前入市，加上業主「自製首置」的需求，勢刺激新盤及二手交投齊升。

土地註冊處數據，一手私宅個人買家登記中，按已知買家姓名分析，以宗數計算，當中內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率，由2020年第二季低位約8.7%，連升3季至2021年首季約11%。

至於二手住宅個人買家登記的宗數中，內地買家佔個人買家於香港二手住宅註冊量比率同樣連升3季，由20年第二季低位約5.1%，升至今年首季約6.6%。

「新香港人」入市 本地客「自製首置」

除新「新香港人」入市外，本地購買力亦持續流入市場。內部轉讓個案亦有上升趨勢，相信當中有不少業主「自製首置」。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處的資料，內部轉讓註冊個案（包括買賣雙方其中一個名字相同， 以及部分業權轉讓個案）於去年下半年錄約2467宗，較上半年約2193宗回升逾12%。總括而言，在樓市動力不絕下，相信第二季一手交投將創兩年高位；季內二手則可達1.5萬宗水平，創逾8年最旺二手樓市。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]