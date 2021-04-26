經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：樓市不見移民割價潮

【明報專訊】近幾年香港因為政治環境變化，令到人與人之間的關係出現撕裂，政治理念不同的人更加壁壘分明，水火不容。本是同根生的香港人，部分因為政見及理念差異，覺得香港已沒有留戀的價值，寧願重新適應、從頭開始也要遠走他鄉！

任何價格都是由供需決定，有些人會覺得因部分港人選擇離開，需要變賣居住單位套現，令樓市突然出現大量放盤而受壓，樓價理應下跌。

筆者從事的行業是地產代理，公司的員工多達3000人，每天的工作都是不斷更新業主及買家最新的動態，牽涉需要移民將單位放售的業主數量並非想像中多，更加沒有迹象見到有業主為移民而大幅割價求售。相反，香港的疫情正在減退，接種疫苗的人不斷增加，政府亦開始部署準備放寬各行各業的限制，通關更加是準備就緒；因為這種形勢，市場準備入市的買家數量不斷增加。市場雖然有人辭官歸故里，但是夤夜趕科場的人更多，所以樓價不單止沒有回落，反而正在逐步回升。

「趕科場」比「辭官」的人多

氣氛是做生意的重要元素，近期因為疫情減退，市民出外活動的次數增加，市面熱鬧的氣氛又再湧現，增加各行各業的生意機會。近期一個位於啟德的新樓盤，發展商召集了各大地產代理來個千人聚會，短短幾個小時的樓盤講解大會，就已經成為眾人討論的焦點。

為了迎接即將復蘇的經濟，各行各業都扭盡六壬，希望能夠做到銷售滿堂，發展商賣樓當然不會例外。筆者堅信香港始終是福地，留在香港接受現實，總好過在人生路不熟的地方從零開始吧！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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