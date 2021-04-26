陳永傑：私樓落成量減 樓價難跌

政府興建房屋的土地供應，無論在公私營房屋方面，都長期落後於市場需求。年前將公私營房屋比例由6比4改為7比3，公營房屋依舊吃緊，申請輪候公屋人士所需的時間愈來愈長，已經增加至平均的5.7年，令輪候人士大為不滿。

私樓方面，在土地供應調整之後，更形不足，本港私樓樓價在去年打橫行一年，今年首季樓價轉趨向上漸見明顯，預計今年會呈現比較顯著的升幅，打破去年的橫行格局。

樓價料可打破去年橫行格局

由於私樓供應在公私營房屋比例調節之後買少見少，去年縱然面對新冠病毒疫情打擊之下，樓價維持堅挺，未呈跌勢。今年疫苗陸續增加，全球經濟漸趨平穩，本港私樓樓價更上一層樓是市場普遍看法。

儘管政府努力增加土地供應，開發地皮，但在長期供不應求的環境之下，短期內難以取得平衡。公私營樓皆短缺，私樓樓價被看好是正常反應。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]