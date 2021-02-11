摩根大通亞洲：北水回歸 美團購27124

輪場資金流向方面，好友較為傾向於280元水平部署美團好倉，當股價逼近300元關口時則傾向反手做淡，如美團淡倉上周四便錄得約970萬淨流入，下周五亦以美團PUT輪較多資金留意。

如投資者認為美團配股後或已反映不明朗因素，看好股價能進一步反彈，可留意美團購27124，行使價356.06元，實際槓桿約6.5倍；相反如認為美團連彈兩日後計劃趁高做淡可參考美團沽18588，行使價252.68元，實際槓桿約6.5倍。以上兩隻產品均為今年7月底到期。

以上數據截至2021年4月23日收市

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