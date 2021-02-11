瑞銀亞洲：科技股反彈 百度留意購22212

ATMXJ中美團（3690）升4.9%，重上300元收市，成為成分科技股中的大贏家；恒科、科技股快手（1024）等都有顯著的升幅，升幅約2.3至4.6%。

縱使科技股跑贏大市，不過似乎投資者認為高位有機會出現回吐，根據瑞銀即市紀錄，大部分投資者買入科技股認沽，尤其是美團的認沽證錄得較多資金流入。另外，瑞銀的百度認股證於4月22日正式登場供投資者選擇，如投資者看好百度，可留意相對貼價的認購22212，行使價252.72元，2021年9月到期，有效槓桿約5倍。相反，如投資者看淡百度，可留意百度認沽22198，行使價186.88元，2021年10月到期，有效槓桿約3倍。

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（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表（作為證監會持牌人），並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 （i） N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而（ii） R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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