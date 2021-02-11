何啟聰：阿里終止4連跌 購證留意25233

科技股回穩，逐步消化配股陰霾的美團（3690），上周五高位曾急升逾6%，一度高見311元以上，收市仍升近半成。至於阿里巴巴（9988）上周五終於止跌回穩，高位曾升2%至226元以上，收市升逾1%，四連跌告終。向上或以重上230元阻力為首個目標，短期或傾向在220元以上區域橫行。看好可考慮阿里認購證25233，行使價254元，2021年7月到期，實際槓桿約9.6倍。相反看淡可留意阿里認沽證27146，行使價204.68元，2021年7月到期，實際槓桿約7.7倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]