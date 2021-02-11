經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：阿里終止4連跌 購證留意25233

【明報專訊】港股上周五反彈持續，恒指輕微高開後，維持震盪靠穩格局，更重上兩萬九關口，競價後升幅擴大至逾320點，以全日最高位29078點收市。向上有待重上本月高位約29300點，支持或參考100天線約28400點。

科技股回穩，逐步消化配股陰霾的美團（3690），上周五高位曾急升逾6%，一度高見311元以上，收市仍升近半成。至於阿里巴巴（9988）上周五終於止跌回穩，高位曾升2%至226元以上，收市升逾1%，四連跌告終。向上或以重上230元阻力為首個目標，短期或傾向在220元以上區域橫行。看好可考慮阿里認購證25233，行使價254元，2021年7月到期，實際槓桿約9.6倍。相反看淡可留意阿里認沽證27146，行使價204.68元，2021年7月到期，實際槓桿約7.7倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸（香港）有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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