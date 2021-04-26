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經濟
2021年4月26日星期一
趙海珠 匯市前瞻
投資策略
晉環兩日收2000票 日內加推最少80伙 ONE SOHO首日收350票 兩盤最快周末開售
周末一手沽近160伙 按周升近兩倍
十大屋苑周末26成交按周彈七成 重返上月高位
夏利文超級豪宅物管 人手擬兩年增逾倍
食品店租元朗舖 3年平24%
貝萊德徐力高：無懼配股潮 看好中資科網新能源消費
偏好增長股 重視盈利可持續高增長股份
瑞銀廖啟華：中國減碳 六大新興行業崛起
富達Dhananjay Phadnis：中資電動車估值偏高
兆科眼科前景亮麗
市值近90億 3倍於母企
美國SPAC急退潮 基金界指供過於求 逾400公司正覓收購 集資涉逾萬億港元
港星追趕研引機制 匯澤：星限制多不宜效法
亞洲概念SPAC仍屬少數 主併購OTT衛星電商行業
羅兵咸︰虛銀具內地科企背景 下回合料佔優
Uber Eats調查：逾半外賣員去年加入因收入受疫情影響
陳茂波：失業數據短期難改善
人行螞蟻設數字人幣技術平台 稱「服務實體經濟」 未提消費信貸數據
鴻福堂拓咖啡店HFT Life 攻年輕上班族 目標年內開10店
長汽：芯片供應緊張 兩大生產基地均無停產計劃
大家樂發盈喜 純利較上財年升3.7倍
泊車App可預訂時租車位
研推「共享車位」業務 暫受制屋苑公契難實行
張兆聰：低殘股大升 風險胃納增
李澄幸：股票掛鈎票據 不是低風險投資
環球經濟數據
金子：大行唱好阿里健康購17298
張兆聰：中概股復活 藥明生物勢強
洪龍荃、蔡銳：Tesla年產百萬部目標可達
陳大為：聯儲無意閂水喉 黃金暫看好
艾雲豪：「12猴子」的歐超聯把戲
5G月費計劃比較 最低168元
方保僑：試用儲值卡了解速度
沈永年：內地醫療水平不斷提升
陸振輝：退休族冀有「睡後收入」
趙海珠：美元窄幅上落 風險貨幣看俏
謝紹榮：海外投資 助提升「風險調整後收益」
陸振球：餐飲失業率回落 低吸太興
陸振球：富途配股對後市有啟示？
林少陽：大巿波幅萎縮 或為爆邊埋伏筆
技術取勝：港交所20周線有支持
謝偉銓：解決土地「三低」 必須做到「三快」
李聲揚：拜登加資本增值稅 香港還會遠嗎？
蔡金強：新冠來襲 地動山搖
蘇沛豐：消費復蘇青島啤績佳 目標價85元
李順威：債息美元齊跌 利好商品股巿
劉思明：新舊經濟皆有炒作 留意高韌力股
何啟聰：阿里終止4連跌 購證留意25233
瑞銀亞洲：科技股反彈 百度留意購22212
摩根大通亞洲：北水回歸 美團購27124
周顯：初創擁巨資 反欠危機感
王弼：上落市利用期權增回報
曾淵滄：兩電可成減碳概念股
湯文亮：無憂業主的憂慮
陳永傑：私樓落成量減 樓價難跌
廖偉強：樓市不見移民割價潮
布少明：樓市「雙引擎」動力不絕
馬泰陽：調查：市民入市意欲3年高
維港滙I 臨海而建 戶型多樣化
海怡呎價重上1.7萬 2年新高
物業維修費高 長者易失預算
趙海珠：美元窄幅上落 風險貨幣看俏
【明報專訊】匯市過去一周表現反覆，美匯指數呈日升日跌的走勢，市場聚焦於各國的新冠疫情確診數字、疫苗接種進度以及聯儲局本周的議息會議。這些因素將會繼續短線左右匯市。
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