陸振輝：退休族冀有「睡後收入」

【明報專訊】香港的金融系統正悄然改變，大銀行不斷推出網上服務，同一時間又收縮分行，這已經成為了趨勢，甚至湧現出一批網上銀行，進而顛覆了傳統銀行的印象，只要一機在手，就可以無遠弗屆地處理銀行操作。另外在投資市場上，以往買賣股票要透過經紀人操作，但如今時移世易，出市代表早已絕迹，投資者甚至可以24小時在環球的不同市場作不同類別的交易，這進一步說明市場變化的急遽，退休者要放開懷抱，才能夠擁抱現在和未來。
網上銀行服務 大勢所趨
現在更流行「睡後收入」，把個人貨金利用新概念作保本投資。退休者以往只能投資在i-bond、較高息的房產信託基金等來支持退休生活，這些雖然也是一些穩妥的選擇，但利息卻並不太高，往往需要以體量來換取足夠的數量，並不是一些小投資可以滿足到日常的需要，市場需要有更佳的項目操作來滿足大眾的期望。最近市場上出現了一些按揭公司以本身的資產來向投資者作出抵押借款的項目。這些項目所需要的資金並不太大，但利息回報又比銀行存款高出甚多，其實如果是按手續經律師見證簽約，其實所涉及的風險就變得較為合理，同時又可以為退休者提供一些不俗的睡後收入，從而大幅改善退休生活，退休者實在應該多加留意。
《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者