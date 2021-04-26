陸振輝：退休族冀有「睡後收入」

網上銀行服務 大勢所趨

現在更流行「睡後收入」，把個人貨金利用新概念作保本投資。退休者以往只能投資在i-bond、較高息的房產信託基金等來支持退休生活，這些雖然也是一些穩妥的選擇，但利息卻並不太高，往往需要以體量來換取足夠的數量，並不是一些小投資可以滿足到日常的需要，市場需要有更佳的項目操作來滿足大眾的期望。最近市場上出現了一些按揭公司以本身的資產來向投資者作出抵押借款的項目。這些項目所需要的資金並不太大，但利息回報又比銀行存款高出甚多，其實如果是按手續經律師見證簽約，其實所涉及的風險就變得較為合理，同時又可以為退休者提供一些不俗的睡後收入，從而大幅改善退休生活，退休者實在應該多加留意。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]