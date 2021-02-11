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5G月費計劃比較 最低168元

【明報專訊】5G服務開始在本地普及，目前而言，香港多個地點都能接收到5G信號。與4G相比，其速度快約10倍，更能在數分鐘內完成下載一部120分鐘的高清電影，或更暢順地連接手機遊戲。本港各大電訊商紛紛推出5G計劃，數據用量可達至100GB，以下將比較5家本地電訊商的400元以下月費計劃。

明報記者 黃清瑤

是次比較5家本地電訊商包括1010、3香港、中移動、數碼通(0315)及csl的5G月費計劃，以400元以內月費作比較，可供選擇的數據用量由8GB至100GB。當中最優惠的是中移動，月費168元，可享每月10GB的5G數據用量，當10GB數據使用完畢即可無限任用其後數據（最高1Mbps），合約期為24個月。

中移動5G月費計劃較優惠

中移動其他的5G月費計劃亦較優惠，其中30GB數據用量月費為198元，100GB數據用量月費為298元，新客戶上台，送「UTV慧悅投資商學院」視頻服務7天試用及「慧悅財經每日投資推介」短訊服務30天試用；另又送5G手機獎賞、送600元購買兩項智能電子產品套裝等。

至於最昂貴的是1010的12GB月費計劃，月費為398元，其後要增加數據用量為10元每2GB。雖然較昂貴但每月附送2GB中國內地漫遊數據及內地電話號碼服務，適合不時需要返往中港兩地的人士。合約期方面可選24、30及36個月。而8GB數據用量，月費為每月299元，但就不包括內地電話號碼及漫遊數據，額外每1GB數據用量為30元，兩項計劃相差約100元，可見12GB計劃相對划算。

禮品方面，無論使用哪種5G計劃，都會贈送兩個月MOOV 24 bit 音樂服務以及csl. 5G Multi Angle VR，用戶可以VR觀賞韓國K-POP音樂節目。其他增值服務另有免費Wi-Fi用量、免費享用全球環亞優逸庭或環亞機場貴賓室服務兩次、4日數據漫遊日費（中國內地及主要亞太地區）、海外24小時免費私人助理、4日航空數據漫遊日費等。

1010上台送貴賓室服務

事實上，1010及csl都是香港電訊(6823)的子公司，1010目標為高端客戶，csl較大眾化。5G月費方面，csl的400元以內計劃分別有8GB、12GB、50GB及80GB。最廉宜的8GB月費為198元，其後每增加1GB為30元，12GB以上計劃都會附送2GB中國內地漫遊數據及內地電話號碼服務，額外本地數據為10元每2GB。當中，50GB月費為358元，並贈送Netflix基本計劃。禮品方面與1010大致相同，都送2個月MOOV及Multi Angle VR，另額外送1個月csl. 5G VR電競；但不包括其他增值服務，如貴賓室服務、數據漫遊等。

csl的另一個優惠是提供短約試用服務計劃，現時經網上申請，可以198元試用8GB的3個月短約計劃，12GB為298元。至於大專生則可享248元的80GB短約計劃。

數碼通送迪士尼樂園門票

上周數碼通公布，即日起新客戶或指定現有客戶續約或升級選用指定5G月費計劃，即送4張香港迪士尼樂園門票。目前公司主要有兩種5G月費計劃，分別是月費為328元的35GB計劃及398元的100GB計劃。目前公司正進行推廣，限時送6個月月費回贈，享110GB的5G數據及免數據任用Zoom或Teams，每月剩餘數據可儲起後用。

除了送迪士尼樂園門票，現時上台客戶可獲「至豪星級酒店Staycation」的一晚酒店住宿，可選酒店包括香港維港凱悅尚萃酒店、香港九龍東智選假日酒店等，另保證升級入住高級或豪華房型，及獲免費雙人早餐。

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