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洪龍荃、蔡銳 明智博立

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洪龍荃、蔡銳：Tesla年產百萬部目標可達

【明報專訊】只要交通意外涉及Tesla就會被傳媒大肆報道，如果其他品牌汽車的意外也獲得同樣篇幅的報道，每天的新聞有一半以上都會被交通意外佔據。4月17日，美國發生一宗涉及Tesla的致命交通意外，新聞很快便在社交網絡傳開，大部分報道指出意外由自動駕駛引起。但事後Elon Musk已證實這次意外的車輛並沒有啟動自動駕駛系統，車主也沒有購買過自動駕駛功能。

要理性判斷自動駕駛的安全性並不能只着眼於個別事件，而是要跟路面上的整體意外率作比較。根據美國國家公路交通安全管理局數據，美國路面上的車輛平均每行駛48萬英里便會發生一次交通意外，而Tesla的官方報告顯示，Tesla自動駕駛系統每419萬哩才會出一次意外，實際上已比人類司機安全得多。任何駕駛系統都不可能做到零事故，但只要事故率低於人類駕駛，已經代表系統有實際價值，甚至整體上已經在減少人類傷亡的悲劇發生。

Elon Musk曾表示全自動駕駛功能（FSD）將於今年內推出，最新消息也顯示，Tesla系統單靠鏡頭的影像識別已能實現FSD，未來的Tesla新車甚至不必配備雷達。鑑於自動駕駛還需要得到政府的首肯，而且Elon的目標一貫比較進取，我們要有延期的心理準備，但相信隨着行車數據累積，自動駕駛技術在兩年內有望取得重大突破。

Tesla自動駕駛系統實較人類司機安全

新聞只會影響公司的短期股價走勢，股價的長期表現始終是由業績驅動。Tesla早前公布2021年首季度新車生產量和交付量，全球交付量為184,800輛，同比增長109%。由於Tesla首季正為Model S及Model X生產線進行升級，準備生產新一代S及X車型，因此暫停了以上兩款車型的生產。交付的大約2000輛也是去年的貨尾。

首季生產的新車全是Model 3及Model Y，共180,338輛，產能同比驚人地上升了107%。第一季是傳統汽車行業的淡季，Tesla銷量仍然取得破紀錄新高，反映市場對Tesla電動車需求仍然強勁。

現在上海車廠產能已上軌道，Model 3及Model Y每周產能分別已達到及接近達到5000輛，全年預期可生產45萬輛新車。新版Model S及Model X將於第二季在費利蒙工廠開始投產，去年7月動工的柏林工廠預計將在今年第三季開始投產，最新的得州工廠也預計在年尾投入生產。

滬車廠產能上軌道 其他新工廠陸續投產

Elon Musk過往定下的目標，實際落實時間總是比原定計劃遲1至2年，因此市場把他的預定時間戲稱為Elon Time。分析員都習慣對他的目標給予延期兩年的心理準備。Elon年初在一次會議中提到2021年的生產目標是100萬輛，憑第一季的亮麗成績，加上新工廠的施工進度理想，相信今次Elon應可以準時交功課了！

（筆者為持證監會持牌人士，執筆之時筆者及其客戶持有Tesla）

中原博立研究團隊

[洪龍荃、蔡銳 明智博立]

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