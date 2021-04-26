李澄幸：股票掛鈎票據 不是低風險投資

講完ELI的基本規則，筆者想講講注意事項。首先，股票掛鈎票據並不算是低風險的產品，背後的風險和波動取決於合約內掛鈎的股票，股票大跌以致高價「接貨」的風險是不能忽視的，與陳女士描述自己的目標是「穩定收息」似乎有所出入。第二，一年14厘的利息或回報，此描述不一定能達到，因為這是以是次合約的潛在收益再作「年化」計算。假設訂下合約後，股價持續上升，有機會觸發產品發行商的提早贖回，想再投資就要再訂下新的合約，股票愈升愈高，風險則愈來愈大，所以在持續升市中，要反覆開新合約又要次次都成功「收息」，還要沒有「接貨」的風險，實際操作來說，有一定難度。反過來說，股價下跌，投資者就要「接貨」，先不說是否大跌，因為手上資金已經用於接貨，在不投入新資金的情况下應該沒有空間再訂一張新合約，所以穩定收息14厘的說法，難以成立。

掛鈎股票大跌 或須「接貨」

換言之，股票持續上升和持續下跌都不利持續的設立合約，穩定收14厘息的預期，要達到有相當難度。那股價平穩呢？假設股價持續橫行，由於波幅下降，期權金（利息）有機會向下，所以同樣不保證有14厘的回報。在此，筆者再重申，由於不知道陳女士所說的合約詳情，以上只是通用的意見，全部的假設來自於有限的資訊，旨在指出陳女士需要注意的事項，不是說陳女士一定收不到14厘息。

股票掛鈎票據本質上是衍生工具，股票短期內可以大幅波動，最大的盈利空間就是所謂的利息，是固定的。不過，最大的虧損空間可以是「極大」，因為股價有機會大幅下跌。就投資工具而言，沒有好壞之分，重點是合適與否。如果陳女士本身沒有豐富的股票投資經驗，建議再多作了解，最重要的是清楚明白相關產品的風險。

最後，如果投資目標是穩定收息，建議考慮債券基金，或以股債混合的方式構建投資組合會是比較務實的建議，比起投資股票掛鈎票據穩定，至少不是集中在單一市場，甚至是單一資產。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]