鴻福堂拓咖啡店HFT Life 攻年輕上班族 目標年內開10店

冀一至兩年內收入佔比達雙位數

疫情期間租金有約20％議價空間，成本減低令HFT Life開業變得更簡單。司徒永富透露，今次成立新品牌僅花4個月商討和籌備，便於2月開設兩間分店。至於今年4月中於炮台山開設的新店，更成功吸納當區職業青年，會員人數明顯上升。他表示，滿意現有3間HFT Life 生意額，並將於周三（28日）在九龍城再開設第4間新分店，亦籌備將於其中一家本地大學、數碼港和旺角東開設分店。

除Cafe外，鴻福堂更投身麵包烘焙生意，HFT Life 有售賣的手作麵包品牌「嚐麥」，司徒永富稱集團以注資形式與嚐麥達成合作，目前鴻福堂為最大單一股東；除在HFT Life 店鋪售賣外，亦會在集團旗下22間鴻福堂店舖銷售。他表示集團今次透過HFT Life轉型，店舖內的共享空間更是配合疫情下「在家工作」和「在家學習」推出的新想法。翻查資料，鴻福堂去年收入佔比最大的香港零售業務按年跌5.6％，收入達5.48億元，主要受限聚令，在家工作措施和學校停課所影響。司徒永富表示，今年首季鴻福堂香港零售業務仍受到疫情的影響，按年達單位數跌幅，惟客單價達約20％的升幅。截至去年年底鴻福堂會員人數達118萬人，按年升31.1％。