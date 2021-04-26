人行螞蟻設數字人幣技術平台 稱「服務實體經濟」 未提消費信貸數據

明報記者

螞蟻表示，集團與數字貨幣研究所簽署技術戰略合作協議。螞蟻集團將積極響應和支持數字人民幣研發及技術平台的建設，繼續鞏固與人行數研所在技術領域的深度交流與合作，共同推動新技術在數字化升級中的落地，服務實體經濟。

阿里系納數字錢包測試

人行去年開始相繼在深圳、蘇州、北京、上海等地進行數字人民幣試點測試，並引入工行（1398）、農行（1288）、中行（3988）、建行（0939）、交行（3328）、郵儲行（1658）；作為內地兩大電子支付龍頭，騰訊（0700）、螞蟻及其母公司阿里巴巴（9988）亦早已被拉進數字人民幣的發展藍圖，騰訊旗下微眾銀行及螞蟻旗下浙江網商銀行，連同上述六家傳統國有銀行，成為數字人民幣APP數字錢包的測試試點。人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春早前更表示，人行開發的數字人民幣，將按照以市場為導向的方式，與紙幣及支付平台並存，意味將仍會保留支付寶及微信支付在電子支付市場的角色。

而阿里系具有龐大的電子支付及零售業務，自2017年起開始參與數字人民幣研發工作，如今旗下盒馬、大潤發、天貓超市、哈羅單車、上海公交的多個場景亦是數字人民幣的試點之一。

數字人幣在港亦有測試 有機會港推行

人行宏觀審慎管理局局長李斌早前更透露，全國範圍內的數字人民幣試點城市有序擴大至「10+1」，而將於明年在北京舉行的冬季奧運會，更是數字人民幣其中一個重要測試場地。而據金管局早前披露，數字人民幣目前在港亦有進行測試，意味有機會亦會在港推行。

至於今次宣布與人行合作的螞蟻，近期深陷監管傳聞風眼，上周就再有傳聞指人行要求擁有支付寶的螞蟻集團，將所控制的消費信貸數據交給由中央政府控制、以及由人行前高層官員管理信用評分公司，螞蟻方面則仍在爭取保留數據。惟今次人行螞蟻合作未知會否觸及這批消費信貸數據。