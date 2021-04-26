陳茂波：失業數據短期難改善

預期首季度GDP將顯著改善

陳茂波指，單計今年首兩個月貨物出口增幅達到37.5%，相信3月份出口數字可持續改善；零售銷售則很大程度受到疫情及社交距離措施的影響，但隨着疫情稍為緩和，加上低基數效應，料經歷連續六季負增長後，本港今年首季的GDP數字應有較顯著改善。

不過，他指市民實際感受卻可能是另一種情况，他以最新公布的失業數字為例，今年第一季失業率為6.8%，雖然較上月公布的17年高位回落了0.4個百分點，但仍有近26萬人失業。就業不足率雖略降至3.8%，卻仍有14.8萬人開工不足。對這40萬「打工仔」而言，疼痛仍強烈。

再者，消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業的失業率仍高達10.7%，遠高於整體數字。單計餐飲服務業的失業率，即使回落0.8個百分點，卻仍高企在13.3%，足見疫情及社交距離措施對經營的影響和對就業市場的困擾。他表示，必須盡快令本地疫情完全受控，才能恢復與內地及國際間的商務和旅客往返，否則就業市場將難以全面改善。此外，應屆畢業生即將投入勞動市場，短期內就業市場進一步改善的空間有限。

陳茂波指，目前香港已接種最少一劑疫苗的人佔當地總人口比率僅超過一成。目前歐美等地接種疫苗進度良好，正積極部署恢復國際出行。若香港在接種疫苗方面相對落後，待海外市場較大程度恢復人員往來的時候，香港將變得相對受限，經濟復蘇也會被拖慢。