Uber Eats調查：逾半外賣員去年加入因收入受疫情影響

Uber Eats 表示，調查是於去年10月期間進行。結果顯示，達65％的外賣員表示Uber Eats有助增加家庭收入來源，並是疫情下的一個主要經濟機會。至於加入Uber Eats的原因，有55％外賣員表示工作及收入受到疫情的影響，有53％是幫補家庭開支。

Uber Eats香港區總經理 Elisa Janiec表示，去年疫情下不少市民居家抗疫，推動用戶人數飈升，去年每月活躍用戶按年升2.6倍，總訂單量按年升1.96倍。

截至目前Uber Eats 與本港餐廳的合作的數目達7000間，註冊用戶達150萬戶。 Elisa Janiec 透露，截至今年1月，集團活躍餐廳數較去年增加達一倍以上，今年目標是將平台的合作餐廳數量和用戶人數均提升一倍。

今年目標合作餐廳及用戶倍增

Uber Eats 今年4月將外賣覆蓋至大埔區，目前本港覆蓋率達95％，預計於今年內可完成全港100％覆蓋率。Uber Eats亦公布另一個有關餐廳的市場調查，有95％的餐廳表示外賣平台有助餐廳拓展業務，亦有66％受訪餐廳東主表示對餐廳及行業前景感到樂觀。

Elisa Janiec 表示，未來將繼續維持新會員30日免運費和於去年底推出的新送餐費結構的優惠，即因應送餐地點及外賣人手供應情况等而定，最低可收取4元的運費。

海外餐飲集團Cali-Mex旗下、主打葡式烤雞的餐廳Big Birdy 早前加盟Uber Eats 平台，集團創辦人兼行政總裁 Jeffery Moss表示，雖然Big Birdy今年1月的外賣佔比收入較去年高峰時期的70％，回落至30％至35％，但外賣佔比收入仍較疫情的前多15％至10％。