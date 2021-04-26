羅兵咸︰虛銀具內地科企背景 下回合料佔優

有電商背景科企收集中小企貸款數據具優勢

截至去年底，8間虛擬銀行開戶總數為42萬個，合共有150億元存款和10億元貸款，其中最先開業的眾安銀行（ZA Bank），已佔22萬個用戶、60億元存款和6.5億元貸款。吳冠豪認為，先行者可吸收首批有興趣的客戶，不過銀行是長期經營的業務，並非只看數年時間。因為虛銀開戶容易、資金流動快，實際能否留住客戶，除了利率訂價，亦要視乎能否擴大生態圈，提供客製化服務。下一階段虛銀將擴展財富管理、投資、保險業務，內地金融科技企業擁有豐富相關經驗，長遠優勢會比較大。

除了零售客戶，目前已有兩間虛銀推出了中小企貸款。吳冠豪指出，中小企信貸風險易受經濟影響，因此掌握企業狀况相當重要，但中小企涉及數據種類較多，同時散落在不同機構。虛銀如有科企股東，例如有電商背景可掌握較多數據，亦能通過生態圈伙伴獲取資訊了解客戶，因此能提供差異化較大的貸款產品。雖然近年傳統銀行亦積極推出數碼化中小企業務，不過金管局提倡的中小企數據交換平台仍在計劃中，因此目前虛銀仍較有優勢。

虛銀可提供較具競爭力定價 具成本優勢

去年有大型傳統銀行全數碼化個人銀行服務迎戰虛銀，吳冠豪認為，大型傳統銀行同樣可做到虛銀的體驗，甚至通過實體分行提供更全面服務。不過，虛銀始終具成本優勢，可提供較具競爭力的定價。另外，虛銀科企股東可從內地調動有經驗的員工協助開發，讓他們可更快速發展多元化新產品，如果單靠在港建立類似規模的研發隊伍，招聘上會較為困難。未來若虛銀可跨境吸納大灣區客戶，金融科技企業在遙距客戶服務經驗更為豐富，日後或為增長爆發的來源。