亞洲概念SPAC仍屬少數 主併購OTT衛星電商行業

Argyle Street Management現時已經透過美國上市的SPAC Malacca Straits Acquisition，收購印尼的寬頻及OTT項目。黃科凱認為，美、加投資者對OTT業務認識，會較接受以高市盈率收購。

較能吸引美加投資者

黃科凱指出，運用SPAC收購將項目上市，洽商時會更直接簡單，相對推進新股IPO上市，可減少人為因素的影響。另SPAC若落實併購後，會實現較大增值，亦吸引很多參與固定收益的投資者參與。

匯澤亞洲投資副總裁兼SPAC公司Ace Global主席王圖指出，公司團隊具備參與亞洲遊戲及電商市場的背景，他們在物色併購時，會持開放態度。

他留意到的是，在美國已上市的SPAC，不少已在投資內地電動車、生物科技及數據等行業。王圖相信，美國市場以內地為基礎的內容、遊戲等投資項目，會繼續可以吸引美國投資者目光。